Poder Judicial reprocha expresiones de “violencia y odio” en mitin del Presidente

Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).- El Poder Judicial Federal (PJF) condenó las manifestaciones de violencia y odio en contra de la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, registradas el 18 de marzo en el zócalo capitalino.

En un comunicado, expuso su preocupación porque el ejercicio de contrapesos que ejerce lleve a la confrontación “no sólo institucional, sino entre los mexicanos”.

El sábado, durante un mitin convocado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco del aniversario de la expropiación petrolera, algunos asistentes quemaron una figura de la Ministra hecha de cartón, lo que fue condenado esta mañana por el mandatario.

“No debe de llevarse a cabo ese tipo de actos, no es lo mejor, creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos, eso es lo que yo opino. Sí, condeno esos actos. No hace falta. Tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos”, dijo desde Palacio Nacional.