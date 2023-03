El Presidente reprueba la quema de la figura de la Ministra Piña y pide “no odiar”

El pasado sábado 18 de marcho simpatizantes del Presidente patearon e insultaron una piñata con la figura de la Ministra presidenta Norma Piña, y luego la quemaron, durante la marcha conmemorativa del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera.

Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador condenó este lunes la quema de la figura de la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), realizada por unos simpatizantes de su movimiento el sábado pasado durante un mitin por la Expropiación Petrolera, y pidió “no odiar”.

“No debe de llevarse a cabo ese tipo de actos, no es lo mejor, creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos, eso es lo que yo opino. Sí, condeno esos actos. No hace falta. Tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina desde Chiapas.

“Hay que ser respetuosos, es un movimiento que ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Y no odiar. Hay que hacer valer en todo el amor al prójimo. Son nuestros adversarios pero no nuestros enemigos. Claro que son expresiones muy minoritarias en nuestro movimiento. La mayoría de la gente está muy consciente de que se debe seguir luchando por la vía pacífica y que vamos muy bien y que además no hay que darle motivos a los conservadores, ya ven cómo son, muy hipócritas”, añadió.

El Presidente López Obrador también dijo que sus simpatizantes “no son iguales a los conservadores”. ·”Ellos nos ven como enemigos a destruir, no como adversarios a vencer y nosotros no podemos actuar de la misma manera. Yo no estoy seguro pero en la marcha que hicieron los reaccionarios hace poco también quemaron unas figuras. ¿Una mía? No me di cuenta, pero no debe pasar eso, en ningún caso, pero cuando quemaron mi figura no salió en la prensa. Nadie se quejó. De todas maneras repruebo lo de la Ministra Piña”, expresó.

“Es muy de los conservadores eso, si quemaban los libros, había inquisición. Pero eso no tiene nada qué ver con el movimiento progresista, cero de intolerancias”, zanjó el tema.

De la misma forma, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro de la SCJN, condenó ayer las muestras de odio en contra de Norma Lucía Piña Hernández, durante la marcha conmemorativa del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera.

Condeno las manifestaciones de odio en contra de la Ministra Presidenta Norma Piña. La violencia política nunca es el camino. Resolvamos nuestras diferencias mediante el diálogo, el debate político y los cauces jurídico constitucionales. — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) March 20, 2023

En sus redes sociales, el Ministro Zaldívar expresó su “condena”, pues según dijo “la violencia política nunca es el camino”, luego de que simpatizantes del Presidente quemaran una piñata con la figura de la Ministra presidenta de la Corte en el Zócalo capitalino.

“Condeno las manifestaciones de odio en contra de la Ministra Presidenta Norma Piña. La violencia política nunca es el camino. Resolvamos nuestras diferencias mediante el diálogo, el debate político y los cauces jurídico constitucionales”, escribió.

El pasado sábado 18 de marzo, un grupo de asistentes de la marcha convocada por el Presidente López Obrador quemó una figura de Norma Lucía Piña, en los festejos del aniversario 85 de la expropiación petrolera en México.

Se los dije: la violencia hacia las mujeres comienza desde Palacio Nacional. Así queman hoy una figura de la ministra Piña. Esto es el peligroso discurso de @lopezobrador_, es nauseabundo e inaceptable. pic.twitter.com/Qeu0gmyy4o — Fernanda Espinoza (@ferxec) March 19, 2023

En la plancha de Zócalo capitalino, un grupo de seguidores del Presidente llevó una piñata con forma de la Ministra presidente y la quemaron en protesta de su nombramiento y de las decisiones que ha tomado al frente desde que tomó protesta el pasado 1 de marzo.

En varios de los videos compartidos por redes sociales, se muestra que la figura de Norma Lucía Piña es pateada e insultada, previo a que la quemaran.

Consignas como: “Fuera Piña, fuera Piña”, “Es un honor estar con Obrador” o “Piña, corrupta”, se escuchan durante los distintos clips.

Fuera corrupta Norma piña podrida 🍍🍍💩💩💩💩💩 pic.twitter.com/NyvRJP9pNg — ALEXA MONDY B. (@alexandra_axk) March 19, 2023

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la CdMx, la asistencia y participación de los simpatizantes de la Cuarta Transformación fue de medio millón de personas. “En una estimación realizada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la concentración con el Presidente López Obrador convocó a 500 mil personas en el Zócalo”, señaló la dependencia en redes sociales.

Apenas hace unas semanas, el 1 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a la presidenta de la Suprema Corte por defender la autonomía de los jueces y afirmó que luego de su llegada al cargo, a inicios de año, se desató “una ola de decisiones a favor de presuntos delincuentes”.

En enero, pocos días después de que Piña se convirtió en la primera mujer en llegar a la presidencia de la Suprema Corte, López Obrador expresó sus primeras discrepancias con la Ministra al sostener que con su llegada al máximo tribunal “desgraciadamente” no sería posible una reforma del Poder Judicial y que ella “siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido”.

Un día después, López Obrador insistió de nueva cuenta en que el Poder Judicial debería tener un reforma, pues es “un poder que no cambió” y “requiere una renovación tajante“. Desde entonces el titular del Ejecutivo ha criticado las decisiones de la Ministra presidenta, así como los intereses que defiende.

-Con información de AP