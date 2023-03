Lorenzo Córdova tendrá gira de trabajo en EU a días de dejar presidencia del INE

El titular del INE visitará las ciudades de Washington y Nueva York para encontrarse con funcionarios e institutos centrados en materia electoral; verá al Subsecretario de Estado, Brian Nichols.

Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).- Lorenzo Córdova Vianello, Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), viajará a Estados Unidos para sostener diversas reuniones de trabajo con instituciones a 13 días de dejar su cargo.

El INE informó en un comunicado que el funcionario visitará las ciudades de Washington, D.C. y Nueva York con el objetivo de fortalecer las políticas y acciones institucionales “de vinculación, información, intercambio y cooperación del INE con la comunidad internacional en materia electoral y de fortalecimiento de la democracia”.

En la ciudad de Nueva York, Lorenzo Córdova se encontrará con Craig Jenness, jefe de la División de Asistencia Electoral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y con varios funcionarios del Council of the Americas.

A partir del día de hoy hasta el 24 de marzo, el Consejero presidente estará con representantes de la National Endowment for Democracy (NED), National Democratic Institute (NDI), International Repulican Institute (IRI), International Foundation for Electoral Systems (IFES), el Woodrow Wilson Center, Center for American Progress, Center for Strategic and International Studios (CSIS), y The Atlantic Council.

Durante su reunión con el CSIS también formará parte de una mesa redonda; así como también participará en el lanzamiento de la Red Global para Asegurar la Integridad Electoral (GNSEI).

De igual forma, se reunirá con Brian Nichols, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental; Luis Almagro, Secretario General de la Organziación de los Estados Americanos; al igual que con funcionarios del Comité de Asuntos Exteriroes, y con integrantes del Caucus Hispano de la Cámara de Representantes.

📝 #BoletínINE | Sostendrá Consejero Presidente reuniones de

trabajo en Estados Unidos. pic.twitter.com/WEqGhv7qq9 — @INEMexico (@INEMexico) March 20, 2023

El próximo 3 de abril, Lorenzo Córdova Vianello, Consejero presidente del INE, dejará su cargo luego de haber estado al frente del organismo electoral mexicano desde el 2014.

El Consejero presidente recibirá un millón 934 mil 380 pesos de finiquito por su labor en el organismo, mientras que el Consejero Ciro Murayama se llevará un millón 663 mil 388 pesos.

Actualmente el Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados está llevando a cabo el proceso de elección para designar a nuevos consejeros que integrarán el Consejo General del INE.