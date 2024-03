La Fed mantiene las tasas de interés sin cambios por quinta reunión consecutiva

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS).– El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha decidido mantener los tipos de interés en el rango objetivo de entre el 5.25 y el 5.5 por ciento, en máximos desde enero de 2001, según ha informado este miércoles el banco central en un comunicado.

De este modo, la institución ha vuelto a mantener sin cambios su política monetaria por quinta reunión consecutiva tras la última subida de 25 puntos básicos del precio del dinero acometida el pasado mes de julio y la pausa iniciada en septiembre.

“A la hora de considerar cualquier ajuste del rango objetivo del tipo de interés de los fondos federales, el Comité evaluará cuidadosamente los datos que vayan llegando, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos”, ha indicado el banco central, que ha calificado el cuadro macroeconómico de “incierto”.

Asimismo, el órgano decisor ha indicado que “no espera que sea apropiado reducir el rango objetivo hasta que haya adquirido una mayor seguridad de que la inflación está volviendo de forma sostenida hacia el dos por ciento”.

PIB, PARO E INFLACIÓN

La economía de la primera potencia mundial experimentó un crecimiento anualizado del 3.2 por ciento de su PIB en el cuarto trimestre de 2023 frente al 4.9 por ciento del anterior trimestre, según la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés).

