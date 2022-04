VIDEOS: Cinco youtubers mexicanos asesinados y amenazados por hablar de narcos

Los Ángeles, 20 de abril (La Opinión).– Algunos videos que circulan en Internet han sido el motivo de los asesinatos de cinco youtubers e influencers mexicanos, quienes fueron silenciados por los cárteles del narcotráfico. En algunos casos se sospecha que las víctimas tenían vínculos con capos y jefes regionales de las organizaciones criminales más peligrosas de México; y en otros se presume su inocencia.

Aquí los casos más sonados que se viralizaron, se hicieron tendencia o hasta se usaron para historias de programas de televisión. El más reciente es del Compa Jorge, un youtuber que reveló que conoció a uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias “el Chapo”.

En marzo de 2021, el Compa Jorge confesó en un video que conoció a Iván Archivaldo, uno de los hijos del Chapo Guzmán, que los presentó su primo y que coincidieron casualmente en cuatro ocasiones; incluso intercambiaron números telefónicos, pero no eran amigos. El 18 de abril de 2022, sicarios acribillaron al youtuber afuera de su casa; le dieron 10 balazos, uno en el tórax que le quitó la vida.

“La verdad mis respetos para él, no sé si llegue a ver este video, pero si lo ve pues mis respetos compa, estamos a la orden (…) Él me dijo: ‘Hey compa, ¡qué perro se escucha su sonido! ¡Me gusta su sonido! ¿De qué equipo de sonido le pusiste? Porque yo tengo un BMW y le metí 20 mil dólares y no suena igual (…) Mis respetos para la humildad de él, la verdad mis respetos”, así se expresaba el Compa Jorge sobre Iván Archivaldo, apodado como el Chapito.