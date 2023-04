AMLO asemeja fábula del sapo y el escorpión a traición de Téllez, Martínez, Farjat...

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, asemejó esta mañana la fábula del sapo y el escorpión con la traición que enfrentó por parte de algunos personajes, como Lilly Téllez, quien llegó al Senado de la mano de Morena y ahora está en las filas del Partido Acción Nacional (PAN); Germán Martínez Cázares, exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se convirtió en un abierto opositor; y la Ministra Margarita Ríos Farjat, una de sus exfuncionarias que se ha posicionado en contra de sus proyectos.

El mandatario hizo estas declaraciones luego de que fuera cuestionado por lo ocurrido ayer durante la entrega de la Medalla Belisario Domínguez 2022 a la escritora Elena Poniatowska. En el evento, Lilly Téllez protagonizó enfrentamientos con Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), y Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República.

“No, es normal, es parte de lo que estamos hablando. Y además yo soy responsable en buena medida, porque yo la propuse. Hace unos días me decía mi hijo Jesús: ‘Oye, papá, y ¿has cometido errores ahora como Presidente y antes?’. ‘No, hijo, pues muchos’. ‘¿Cómo cuáles?’. ‘Pues muchos. A ver, ¿qué te puedo decir? Que uno no es perfecto, que la perfección tiene que ver con el creador y con la naturaleza. Nosotros somos seres humanos y cometemos errores’. Por ejemplo, le explicaba, no así a detalle, de gente que recomendé y que nos traicionaron”, contó.