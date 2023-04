Ministros resolvieron “politiqueramente”: AMLO; se seguirá fortaleciendo la GN, dice

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este jueves que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron “politiqueramente” invalidar el traspaso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sin embargo, destacó que su Gobierno seguirá fortaleciendo a esa corporación.

Durante su conferencia de prensa matutina, destacó que la GN no puede ser intimidada fácilmente, ya que sus elementos son de distintos lugares del país que están bajo un sistema de rotación.

“La Guardia Nacional no porque son elementos de distintos lugares del país, tienen un sistema de rotación, de modo que no son intimidados fácilmente. No les pueden aplicar la máxima de plata o plomo, por eso la importancia de la Guardia Nacional”, dijo López Obrador.