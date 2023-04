Investigación de la DEA contra “Chapitos” fue conjunta entre EU y México: Ken Salazar

“El resultado es que personas delincuentes muy malas ya están en proceso”, destacó el Embajador estadounidense con respecto a las indagatorias llevadas a cabo por la DEA.

Ciudad de México, 20 de abril (SinEmabrgo).- El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que la investigación de la DEA contra “Los Chapitos” fue un esfuerzo internacional y que lo más importante son los resultados.

“La investigación, que llegó a un buen resultado, fue una investigación mundial: en China, en Guatemala, en los Estados Unidos. Los esfuerzos fueron grandes ¿no? Entonces, los detalles de las operaciones, de cómo ocurrieron [es lo de menos]. El resultado es que personas delincuentes muy malas ya están en proceso”, dijo Salazar durante una conferencia de prensa en la residencia diplomática.

Además, aseguró que dichas investigaciones son operaciones que, dentro del esfuerzo colectivo, también involucra a México, por lo que resaltó que el Gobierno mexicano ha colaborado, aunque declinó en dar mayores detalles sobre el procedimiento de dichas indagatorias.

“Eso lo hicimos en los Estados Unidos, lo hicimos en otros lugares, con las operaciones que hacemos nosotros, operaciones también que trabajamos con el Gobierno de México, no voy a detallar las operaciones, pero siguen”, comentó.

Además, el Embajador estadounidense destacó que lo más importante al respecto son los resultados, pues es fundamental atacar los principales problemas entre Estados Unidos y México, como el tráfico ilegal de armas y la crisis de distribución y adicciones por fentanilo.

“Lo que me importa son los resultados. Nosotros sabemos que para la seguridad del pueblo de Estados Unidos y el pueblo de México se requieren los resultados, que serán cuando baje el número de armas que están llegando de Estados Unidos a México. En eso llevamos un esfuerzo fuerte y lo hacemos con el Gobierno de México; en lo de fentanilo, para los precursores que llegan por los puertos de México y de otros lugares llegan a los Estados Unidos, también en ese esfuerzo tenemos que tener éxito”, añadió.

Lo único que sí mencionó sobre las operaciones entre México y Estados Unidos, fue el esfuerzo bilateral entre los fiscales de ambos países, Merrick Garland en Estados Unidos y Alejandro Gertz Manero en México, con el fin de brindar mayores resultados en seguridad.

Asimismo, destacó que los esfuerzos conjuntos deben de prevalecer pues, grupos criminales como “Los Chapitos” cuentan con una presencia internacional, por lo que, además de incidir en México, también afectan a muchas ciudades estadounidenses.

El pasado lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “intromisión abusiva” y “prepotente” la infiltración de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en la organización criminal “Los Chapitos”, facción de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

“Una intromisión abusiva y prepotente que no debe aceptarse bajo ningún motivo. ¿Cómo van a estar espiando? ¿Qué no hasta bajaron un globo de China allá en Estados Unidos? Nosotros no hacemos eso, pero no se pueden estar utilizando actos de espionaje para saber que están haciendo nuestras instituciones de seguridad”, criticó desde Palacio Nacional.

Al ser cuestionado sobre si el operativo de la DEA se realizó sin el conocimiento del Gobierno mexicano, el mandatario mexicano contestó: “Sí, seguramente”.

En su conferencia de prensa, mencionó que existe cooperación entre instituciones de ambos países para el combate del narcotráfico, pero que “no puede haber agentes extranjeros en nuestro país”. “Podemos compartir información, pero son los elementos del Ejército mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional los que puede intervenir, la Fiscalía General de la República”, señaló.

Asimismo, el tabasqueño criticó la labor de la DEA en México, pues cuestionó retóricamente: “¿Cómo confiar ciegamente en elementos de la DEA cuando está demostrado que muchos de ellos o algunos, para no exagerar, mantienen o mantuvieron vínculos con la delincuencia organizada?”, y recordó que Nick Palmeri, exdirector regional de la DEA, fue destituido por sus nexos con el narcotráfico en México.