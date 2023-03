Informe de la DEA menciona 69 países y CERO de su corrupción, García Luna, Cienfuegos

Por Jim Mustian y Joshua Goodman

NUEVA YORK (AP).— Después de casi dos años y de haber gastado por lo menos 1.4 millones de dólares, la DEA publicó el viernes una revisión externa a sus operaciones en el extranjero que dio poca importancia a los recientes escándalos de corrupción y ofreció una serie de recomendaciones que son, de acuerdo con los críticos, demasiado vagas.

La mayor parte del reporte de 50 páginas esboza la “huella” de la DEA en 69 países, al tiempo que elogia sus esfuerzos para tapar enormes huecos en la supervisión de los operativos encubiertos de lavado de dinero y de las unidades especiales en el extranjero.

