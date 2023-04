Mujer estadounidense que fue secuestrada por narcos en Matamoros es detenida en EU

Latavia Washington McGee, de 34 años, quien fue secuestrada en México por miembros de un cártel del narco, fue detenida en Carolina del Sur por un hecho ocurrido antes de su viaje a México.

Los Ángeles, 20 de abril (LaOpinión).- La estadounidense que fue secuestrada en México por miembros de un cártel de narco fue arrestada en Carolina del Sur.

Latavia Washington McGee, de 34 años, estaba armada y es acusada de contribuir a la delincuencia de un menor, según reportes de medios locales, como News 13.

Según los reportes, el 17 de febrero, el hijo de la mujer supuestamente fue a un lugar para pelear con otro niño, pero otro miembro de la familia sacó al niño del lugar, pero Washington McGee lo llevó de regreso al lugar para la pelea.

La acusación es por participar en la incitación del pleito, ya que la acusación indica que ella sabía lo que ocurriría.

La mujer “sacó una pistola de su bolso y comenzó a agitarla”, según un informe policial.

Washington McGee ya había tenido cargos previos por violencia doméstica.

Ella vijó a Matamoros, México para supuestamente realizarse un tratamiento cosmético. Iba con tres amigos, quienes tienen acusaciones por tráfico de drogas en Carolina del Sur.

Al llegar en una camioneta rentada a Matamoros fueron secuestrados por un grupo criminal, lo que desató una intensa movilización policiaca de México y de EU, específicamente del FBI.

Eric Williams también sobrevivió al secuestro, mientras Zindell Brown y Shaeed Woodard fueron asesinados.

Las investigaciones sobre el secuestro siguen en curso, pero Matamoros no es famoso por atraer el turismo, aunque hay un intenso intercambio comercial con Texas.

