Del Moral ataca a Delfina y ésta revira: debe ser duro ser quien entregará el estado

Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).– Esta noche, la maestra Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena-PT-PVEM al Gobierno del Estado de México (Edomex), así como su contrincante Alejandra del Moral Vela, quien representa a la coalición PRI-PAN-PRD, han hecho historia: por primera vez en el país dos mujeres debaten, cara a cara, por un puesto de elección popular.

En este primer debate las aspirantes a ser también la primera Gobernadora mujer en el Edomex debatieron cuatro temas de interés para las y los mexiquenses durante 60 minutos. Los temas fueron: Combate a la corrupción, violencia de género, servicios públicos y cultura y recreación.

La moderadora de este debate es la periodista Ana Paula Ordorica, mismo que se celebra en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

En su mensaje de apertura, Delfina Gómez Álvarez señaló que “el PRI es sinónimo de corrupción, de privilegios, de falta de escucha y de atención a las necesidades de los mexiquenses por más de 90 años” y pidió a los mexiquenses “decirle adiós al PRI de una vez por todas”.

En tanto, la aliancista Alejandra del Moral, del PRI, PAN, PRD, dijo que esta elección “va más allá de partidos, va más allá de ideologías políticas, esta elección se trata de elegir a la mujer que tiene la capacidad para llevar al Gobierno los próximos seis años, claro que necesitamos un cambio, pero ellos son el cambio que destruye”.

TEMA: CORRUPCIÓN

La candidata Gómez Álvarez señaló que hay un pendiente en materia de corrupción y prometió acabar con las prácticas clientelistas del Estado de México con programas sociales, al tiempo que aseguró que aplicará los preceptos de la 4t: “No robar, no mentir, no traicionar al pueblo”. De igual forma prometió “sanciones duras” para los funcionarios que roban así como la implementación de la revocación de mandato.

“Se les acabó la robadera”, concluyó en su primera participación.

Al tomar la palabra, la priista Alejandra del Moral recordó los señalamientos que pesaron en contra de Delfina Gómez por el cobro de cuotas a los trabajadores de Texcoco.”Con qué cara, con qué calidad moral puedes venir a hablar de combate a la corrupción, tú representas la corrupció”, dijo la candidata de Va por México. Y aunque acusó a su contrincante que fue encontrada culpable de estas prácticas, en su oportunidad Delfina Gómez aclaró que la sanción fue a Morena, el partido, y no a su persona.

Por su parte, Alejandra del Moral insistió que la “corrupción es de las personas, no de las instituciones”. E indicó que al igual que Delfina Gómez ella también se ha desempeñado como Alcaldesa sin tener alguna observación sobre su gestión. “Como funcionarias públicas tenemos la responsabilidad de transparentar el gasto”, sostuvo.

TEMA: VIOLENCIA DE GÉNERO

En el tema de violencia de género, donde el Estado de México ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional. En la entidad las víctimas de feminicidio han aumentado desde 2018, el primer año de la gestión de Alfredo del Mazo, hasta noviembre de 2022. En 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizó 118 víctimas de este delito cometido por razones de género, y para noviembre de 2022 sumó 140 y 15 de sus municipios se encuentran entre los 100 de mayor incidencia nacional de este delito. Es la entidad con más casos desde 2018, sólo ocupó el segundo lugar en 2019.

Al tomar la palabra, la candidata Alejandra del Moral se dirigió a Delfina Gómez sin responder a las cifras de violencia que hay en la entidad.

“La violencia contra las mujeres es uno de los principales problemas que atacan al país y como próxima Gobernadora asumo la responsabilidad”, dijo la candidata al prometer una policía de género y la continuación del Salario Rosa.

Al ser cuestionada sobre el aumento de feminicidios, la candidata insistió en que este tema lo tomará de manera personal y que fortalecerá a la Fiscalía para atender a los feminicidios. Sin mencionar las cifras de violencia, sólo hizo promesas para atender a las mujeres en su gestión.

Delfina Gómez, de Morena, señaló que el tema de violencia de género es muy doloroso y que en la entidad es un tema preocupante. “Haré acciones contundentes para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres”, dijo.

Prometió botones de pánico en el transporte público y reforzar las casas de refugio.

El tema de violencia de género lo tengo en un tema transversal, respondió la maestra Delfina a la moderadora al ser cuestionada sobre su proyecto para erradicar este delito. “Tenemos mujeres de grupos originarios que por cuestión de la lengua no alcanzan la justicia”, dijo.

TEMA: SERVICIOS PÚBLICOS

En el tercer bloque relacionado con servicios públicos, Delfina Gómez indicó que no se ha dado mantenimiento a las redes hidráulicas en el Estado de México por lo que de ser electa se dará una rehabilitación a estas redes al tiempo que se modernizarán plantas potabilizadoras con la intención de atender el abasto.

Alejandro del Moral señaló a su vez que ante la demanda de agua en el estado trabajará en invertir en infraestructura hidráulica municipal, trabajar conjuntamente con el Gobierno federal para una nueva fuente de abastecimiento y mejorar la distribución de este recurso. Refirió además que buscará recuperar los pozos municipales.

En cuanto al transporte público, Delfina Gómez dijo que atenderá los caminos abandonados mediante la asignación de recursos públicos a municipios independientemente del partido que gobierne. Al tiempo que apuntó a una reorganización del transporte público a partir de un acercamiento con el transporte tolerado que opera en la entidad. “Hay mucha desorganización y eso ha sido gracias al clientelismo”, acusó.

Del Moral coincidió por su parte en la necesidad de poner orden al transporte público, y prometió dos nuevos Mexibuses y dos nuevos Mexicables. “Han sido una parte muy novedosa en la región oriente de nuestro estado para que podamos ayudarle a todos los que se transportan a la Zona Metropolitana a trabajar”, dijo. Y planteó: Tenemos que buscar empleos cerca de tu casa para que no pierdas tanto tiempo en tus traslados”.

TEMA: CULTURA Y RECREACIÓN

En el tema de cultura y recreación, la candidata Alejandra del Moral habló acerca de que la cultura identifica a todos los pueblos y destacó que el Estado de México es la tercera entidad con más museos. Se comprometió a abrir una Cineteca, a construir un parque de la ciencia y rehabilitar los parques.

En su oportunidad, la candidata Delfina Gómez inició respondiendo a Alejandra Del Moral: “La candidata del PRI se ha pasado todo el debate atacando, calumniando. Y saben qué, la entiendo, entiendo su desesperación porque está 20 puntos abajo y no debe ser ser nada fácil saber que será la responsable de entregar el Gobierno del Estado de México al pueblo después de 100 años, se acabó la corrupción del PRI porque vas ser la responsable de que el PRI pierda, de entregar el estado al pueblo”. Luego habló de sus propuestas en materia de cultura y recreación.

Del Moral ya no le respondió a Delfina y en su turno continuó con sus propuestas en materia de cultura.

Al ser cuestionada sobre los pueblos originarios, la candidata Delfina Gómez arremetió en contra del Gobierno del Estado de México señalándolo de “utilizar a los pueblos en su beneficio” y pidió respeto para ellos. Esto provocó aplausos de los asistentes.

CIERRAN DEBATE

En el cierre del debate, Delfina Gómez Álvarez destacó su ventaja en las encuestas y llamó a los mexiquenses a no tener miedo de que si votan por otro partido se les retirarán los apoyos, en especial a las mujeres.

“En este debate podemos darnos cuenta de que la elección está entre dos opciones: El PRIAN, que es sinónimo de corrupción, de los gobiernos y discriminación, y por el otro la coordinación de un gobierno que representa un cambio y en donde se promueve la coordinación con el pueblo. Insisto en que pronto se va a termina con la oscura noche de 100 años de corrupción. Ya se les agotó el tiempo. Hoy más que nunca los mexiquenses decimos basta de impunidad, de abuso y poder. Todos queremos un cambio”, dijo.

“Ante la presión que tienen algunas mujeres de perder sus apoyos, les digo, “no tengan miedo, el cambio ya viene, los apoyos van a seguir, sin intermediarios y sin condicionamientos o amenazas. Nunca te volverán a presionar”, agregó la maestra.

Nuestro momento ha llegado, puntualizó la candidata, “gracias por abrir las puertas de tu hogar y por resistir a esta gran batalla. Tenemos ventaja, las encuestas nos indican que vamos muy bien, pero no nos podemos confiar, tenemos una oportunidad histórica de decirle adiós a los corruptos de siempre”.

Al concluir su participación, Alejandra del Moral lanzó, como lo hizo a lo largo del debate, un ataque a Delfina Gómez y la acusó de ser incapaz de gobernar y de no ser honesta. “Necesitamos una mujer que Gobierne, no una mujer que sea manipulada”. Y finalizó: “las encuestas no votan, no hay un resultado escrito en piedra”.