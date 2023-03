Parametría: Delfina está 20 puntos arriba (45%) de Ale del Moral (25%) en Edomex

De acuerdo a la más reciente encuesta de Parametría, la morenista Delfina Gómez supera a Alejandra del Moral rumbo a las elecciones para Gobernador en el estado de México; incluso en Cuautitlán Izcalli donde la priista gobernó.

Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).– Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena por la gubernatura del Estado de México, aventaja por 20 puntos a Alejandra del Moral, la abanderada de la Alianza Va por México, de acuerdo con la más reciente encuesta de Parametría.

En la pregunta “Si hoy fuera la elección para gobernar el Estado de México, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted?”. Delfina Gómez obtiene el 45 por ciento; Alejandra del Moral el 25 por ciento y Juan Zepeda, quien ya no es candidato de Movimiento Ciudadano, el 9 por ciento.

En la misma encuesta, la cual se realizó en el mes de febrero, antes de que el candidato de MC se bajara de la contienda por la gubernatura, arroja que Alejandra del Moral perdería por 22 puntos en el municipio de Cuautitlán Izcalli, donde fue Presidenta Municipal del 2009 al 2012.

En ese municipio, la maestra Delfina Gómez se encuentra con una ventaja de 22 puntos en las preferencias: obtiene 48 por ciento de intención de voto de las personas encuestadas, sobre Alejandra del Moral que tiene 26 por ciento.

En Texcoco, donde Delfina Gómez se desempeñó como Presidenta Municipal de 2013 a 2015, la maestra obtiene 52 por ciento de las preferencias, mientras que Del Moral sólo 25 por ciento.

En otra pregunta de la encuesta donde sólo se contempla el escenario de que las únicas candidatas fueran Delfina Gómez y Alejandra del Moral, como finalmente sucedió luego de Juan Zepeda declinó como candidato de MC, el estudio demoscópico arroja los siguientes datos:

–Alejandra del Moral, de los partidos PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza, obtendría el 28 por ciento de los votos.

–Delfina Gómez, de los partidos Morena-PT-PVEM, obtendría el 57 por ciento de los votos.

–El 7 por ciento no votaría por ninguna de las dos candidatas.

–Otro 7 por ciento no sabe aún por quién votar.

–El 1 por ciento no contestó.

A la pregunta “¿Qué es lo mejor para el Estado de México, que siga gobernando el PRI o que gobierne un partido diferente? En noviembre de 2022 el resultado fue del 75 por ciento de las preferencias a favor de que gobierne un partido diferente al PRI y el 19 por ciento a favor de que siguiera el PRI, mientras que en febrero de este año fue del 73 por ciento a favor de que gobernara otro partido y 20 por ciento para que continuara el PRI.