EU: Cámara baja avala asistencia financiera de 95 mdd para Ucrania, Israel y Taiwán

Washington, (AP).— La Cámara de Representantes aprobó rápidamente 95 mil millones de dólares en ayuda exterior para Ucrania, Israel y otros aliados de Estados Unidos durante una inusual sesión sabatina. Demócratas y republicanos se unieron tras una agotadora disputa de meses sobre el renovado apoyo estadounidense para repeler la invasión rusa.

Con un apoyo abrumador, la Cámara de Representantes aprobó en cuestión de minutos la parte correspondiente a Ucrania, un paquete de ayuda de 61 mil millones de dólares, en una fuerte muestra del respaldo estadounidense cuando los legisladores se apresuran para ofrecer una nueva ronda de apoyo de Estados Unidos al aliado devastado por la guerra. Algunos legisladores aplaudieron, ondeando banderas azules y amarillas de Ucrania.

La ayuda a Israel y los otros aliados también obtuvo la aprobación por márgenes amplios, al igual que una propuesta para tomar medidas drásticas contra la popular plataforma TikTok, señales de cómo se formaron coaliciones únicas para impulsar proyectos de Ley separados. El paquete completo pasará al Senado, donde su aprobación en los próximos días está casi asegurada. El Presidente Joe Biden ha prometido firmarlo inmediatamente.

“Hemos hecho nuestro trabajo aquí, y creo que la historia lo juzgará bien”, dijo el presidente del Senado, el republicano Mike Johnson, que está arriesgando su propio puesto para conseguir la aprobación del paquete.

Biden, en un comunicado, dio las gracias a Johnson, al líder demócrata Hakeem Jeffries, y a la coalición bipartidista de legisladores “que votaron para dar prioridad a nuestra seguridad nacional”.

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se mostró “agradecido” con los dos partidos de la Cámara de Representantes y “personalmente al presidente de la Cámara, Mike Johnson, por la decisión que mantiene la historia en el buen camino”, dijo en X.

”¡Gracias, Estados Unidos!”, escribió en X, antes Twitter.

La escena del fin de semana constituyó una sorprendente muestra de movilización del Congreso tras meses de disfunción y estancamiento alimentados por los republicanos, que mantienen la mayoría pero están profundamente divididos sobre la ayuda exterior, en particular para Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. Johnson contó con el apoyo demócrata para garantizar la aprobación del paquete militar y humanitario.

I am grateful to the United States House of Representatives, both parties, and personally Speaker Mike Johnson for the decision that keeps history on the right track.

Democracy and freedom will always have global significance and will never fail as long as America helps to…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2024