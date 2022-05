La OMS confirma 80 casos de viruela del mono en 11 países; EMA estudia tratamientos

Ciudad de México/La Haya, 20 de mayo (SinEmbargo/EFE).- Hasta ahora se registran 80 casos de viruela del mono en 11 países que “normalmente no presentan esta enfermedad”, informó esta mañana la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de un tuit.

La organización indicó que se encuentra trabajando con estos y otros países para mejorar la vigilancia de los casos, así como brindar la orientación necesaria.

Por su parte, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) está analizando posibles tratamientos y vacunas disponibles contra la viruela del mono, tras la detección de decenas de casos en Europa en los últimos días, y asegura que hay datos que muestran que vacunas contra la viruela “pueden prevenir” la viruela del mono en humanos.

#Monkeypox has so far been reported from 11 countries that normally don't have the disease. WHO is working with these countries & others to expand surveillance, and provide guidance.

There are about 80 confirmed cases, and 50 pending investigations. More likely to be reported. pic.twitter.com/YQ3pVJVNVQ

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 20, 2022