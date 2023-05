Registran 8 casos de meningitis en Matamoros, una muerte y buscan a 168 pacientes

Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo).- Un nuevo brote de meningitis, ahora en Tamaulipas, encendió las alertas de las autoridades estatales luego de que el Gobierno de Estados Unidos detectara al menos cinco casos de esta enfermedad entre sus ciudadanos que se sometieron a algún procedimiento quirúrgico en clínicas privadas del municipio de Matamoros, situación que ya cobró la vida de una paciente de ese país, mientras que en México se han detectado tres mujeres contagiadas.

Además, al menos, hay otros 168 pacientes sospechosos de estar contagiados, quienes se habrían realizado algún procedimiento en estas dos clínicas presuntamente implicadas en los casos de meningitis, por lo que la Secretaría de Salud de Tamaulipas inició la búsqueda intencionada de los mismos. Trascendió en diversos medios de comunicación que también se investiga a una médico identificada como Karina, quien laboraba como anestesióloga.

La situación prendió los focos de alerta sanitaria en la región en la que desde el pasado 15 de noviembre se conformó una comisión de personas expertas de diferentes áreas para trabajar en coordinación con autoridades estatales de Durango a fin de determinar las causas que han provocado el brote de los casos de meningitis.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud en Durango tiene confirmados un total de 79 casos de meningitis micótica, de los cuales han perecido 36 de los pacientes contagiados, 35 mujeres y un hombre, quienes se atendieron en cuatro clínicas privadas: el Hospital del Parque, el Santé, el Dickava y el San Carlos, tras lo cual presentaron síntomas de la enfermedad, que de acuerdo a las autoridades sanitarias fue provocada por un hongo, por lo que se procedió a la clausura de los nosocomios implicados.

“Por indicaciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, desde el sábado 13 de mayo se activaron los protocolos de salud y se investiga la parte técnica y médica, además de la búsqueda intencionada de 168 pacientes que se realizaron algún tipo de procedimiento en estas clínicas para actuar en consecuencia”, explicó Vicente Joel Hernández Navarro, Secretario de Salud en Tamaulipas, de acuerdo con un comunicado del Gobierno local, publicado este 17 de mayo, sobre el actual brote de meningitis.

En el mismo documento, se precisó que del total de los pacientes que están como sospechosos de estar contagiados, el 80 por ciento serían mexicanos y el 20 por ciento de origen estadounidense, por lo que el funcionario local los exhortó a acudir al Hospital General de Matamoros, Doctor Alfredo Pumarejo, para que se les dé seguimiento a sus casos.

Destacó que Alberto Moctezuma Castillo, comisionado de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) de Tamaulipas, se encuentra al frente de las investigaciones relacionadas con este nuevo brote, en la que se encuentran estudiando los “los datos de los expedientes, a los médicos que participaron, los permisos para realizar intervenciones quirúrgicas, los medicamentos, entre otros factores”.

Por estos hechos, la COEPRIS clausuró este las clínicas denominadas Centro Quirúrgico River Side y Clínica K3, en tanto se realizan las investigaciones correspondientes, aunque Alberto Moctezuma Castillo, jefe de Coepris en Tamaulipas y quien encabezó el operativo de clausura, no brindó detalles sobre el cierre.

Por su parte, el Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, informó este miércoles 17 de mayo que sostuvo una reunión con el Secretario Hernández Navarro así como con autoridades del Departamento de Servicios de Salud de Texas, Estados Unidos, con el propósito de analizar la situación.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal comentó que fue Hugo López-Gatell, Subsecretario de Salud federal, quien le notificó sobre la alerta sanitaria que autoridades estadounidenses emitieron, tras lo cual su Administración se sumó a la investigación epidemiológica correspondiente y con ello dimensionar la gravedad de la situación.

Añadió que, en su informe, la Coepris destacó que los ocho pacientes que presentaron síntomas de la infección acudieron a realizarse algún procedimiento quirúrgico en alguna de las dos clínicas, las cuales, pese a que cuentan con licencias sanitarias vigentes, al ser actualizadas en 2021, fueron clausuradas, debido a que se hallaron algunas irregularidades en las mismas.

Este 16 de mayo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos emitieron una alerta nivel 2 a los residentes de ese país para que cancelen cirugías programadas en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, después de que cinco habitantes de Texas que se sometieron a operaciones allí regresaron al país y desarrollaron supuestos casos de meningitis micótica, de los cuales uno murió y cuatro están hospitalizados.

A través de un comunicado, los CDC detallaron que ciudadanos estadounidenses enfermaron gravemente o murieron después de contagiarse de meningitis fúngica luego de regresar de la ciudad fronteriza de Matamoros, a donde viajaron para ser atendidos en clínicas privadas de dicho municipio, a través de procedimientos médicos y cirugías, como liposucción, en las que se requirió del uso de anestesia epidural, la cual se aplica en la parte baja de la espalda, en la columna vertebral.

Los CDC aseguraron que dichos procedimientos quirúrgicos fueron realizados en clínicas de Matamoros como el River Side Surgical Center y el Hospital K-3, por lo que hicieron un llamado a todas las personas a las que les fue aplicada la anestesia epidural a partir del 1 de enero de 2023 durante una cirugía en Matamoros, para que monitoreen sus síntomas y consideren acudir a consulta con un especialista de la salud.

Asimismo, exhortaron a cancelar cualquier tipo de procedimiento programado en Matamoros que involucre la aplicación de este tipo de anestesia hasta que cuenten con mayor evidencia que descarte que ya no representa un riesgo de infección en dichas clínicas privadas.

Para el caso de los médicos y especialistas de la salud, los CDC indicaron que, cuando acuda con ellos algún paciente que se sometió a una cirugía en la ciudad de Matamoros y presente síntomas de meningitis, deberán de contactar con su Departamento de Salud y dar aviso a través de un correo electrónico con el propósito de evaluar la posibilidad de que se trate de meningitis fúngica.

Recently traveled to Matamoros, Mexico, for a medical or surgical procedure? Check CDC’s new THN for important health information. Contact a healthcare professional if you feel sick after your trip.

Learn more: https://t.co/ZZhUmW5Dea#MedicalTourism pic.twitter.com/EXxl7MRhHN

— CDC Travel Health (@CDCtravel) May 16, 2023