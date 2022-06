Giuliani estaba borracho al asesorar a Trump. (Momentos clave de las audiencias)

Por David Bauder

NUEVA YORK (AP) — Según las cifras, las sesiones de la Comisión de investigación sobre el asalto al Capitolio tuvieron 20 millones de espectadores en vivo la primera noche, 11 millones en su primera sesión diurna y casi nueve millones para la tercera sesión el jueves.

Pero esos conteos tradicionales de la compañía Nielsen no abarcan ni de lejos el alcance real de lo que se está diciendo allí.

Los momentos memorables de cada vista se convierten en fragmentos seleccionados para consumo rápido en un sinfín de noticieros, programas cómicos y en Internet, hasta el punto de que algunos se han visto más veces que en la retransmisión en vivo.

En muchos aspectos, es la primera comisión del Congreso que se recuerda que fuera diseñada específicamente con los medios modernos en mente, dijo Jeff Jarvis, profesor de periodismo de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y bloguero habitual sobre medios. “Eso ya ha dado resultado”, dijo.

Aunque es imposible saber qué tema -si es que hay alguno- cubierto en las primeras fases de la investigación marcará las noticias de la semana, ya hay algunos momentos y personajes destacados.

GIULIANI Y EL ALCOHOL

Unos fragmentos que han circulado mucho son los videos en los que el exdirector político del expresidente Donald Trump, Bill Stepien, su asesor Jason Miller y la integrante de la comisión Liz Cheney dijeron que el abogado Rudy Giuliani había bebido demasiado antes de asesorar a Trump la noche electoral de 2020.

Horas después de que se hiciera la acusación, los videos aparecieron en los monólogos de los populares cómicos Stephen Colbert y Jimmy Kimmel. Sus programas suelen tener una audiencia combinada de casi cinco millones de personas cada noche, y muchos más ven los videos en Internet a la mañana siguiente. Kimmel lo acompañó de una recopilación de ocasiones en las que Giuliani actuó de forma extraña en defensa de Trump.

El episodio tuvo eco en parte porque era un tema con el que era fácil empatizar en una historia por lo demás muy seria, dijo Robert Thompson, director del Centro Bleier de Televisión y Cultura Popular de la Universidad de Syracuse.

LA REALIDAD DE BARR

El testimonio grabado del exsecretario de Justicia William Barr, sobre que vio a Trump “desconectado de la realidad” en algunas de sus afirmaciones sobre fraude electoral abrió muchos reportes sobre la sesión del lunes. Era una imagen vívida y preocupante de un expresidente, descrita por el hombre que dirigía su Departamento de Justicia.

Los noticieros vespertinos de ABC, CBS y NBC incluyeron ese video del comentario de Barr. Entre los tres programas suelen tener más de 20 millones de espectadores, el doble de los que vieron la vista en vivo.

No hay cifras sobre cuántas veces se repitió en las noticias en canales de cable o estimaciones de cuánta gente lo vio así.

Dos detalles ilustran cuánto circuló por Internet. Un video del momento compartido por Reuters en Facebook se vio 928 mil veces, mientras que el video en la cuenta de Instagram de The New York Times se reprodujo unas 404 mil veces.

HIJA Y YERNO

La declaración grabada de Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner, ha sido especialmente potente, debido en parte a que procede de la familia de un hombre que valora mucho la lealtad.

Un video en el que Ivanka Trump dice que confiaba en la opinión de Barr sobre las acusaciones de fraude acumuló más de 1.6 millones de visionados en una publicación de Instagram de The Shade Room, un medio especializado en noticias sobre celebridades y entretenimiento, y un millón cuando Bloomberg lo compartió en Twitter. Los tuits con el video publicados por MSNBC y el propio comité sumaron más de 900 mil visionados entre los dos.

Un video en el que ella recordaba una conversación telefónica que hizo su padre al entonces Vicepresidente, Mike Pence, la mañana del 6 de enero de 2021 apareció el jueves en los tres noticieros vespertinos, en ocasiones acompañado por explícitas descripciones sobre el vocabulario que empleó el expresidente.

La respuesta de Kushner cuando se le preguntó qué le había dicho a su suegro sobre Giuliani -como si estuviera meditando en vivo lo que significaba estar bajo juramento- se convirtió en material para bromas.

UNA NUEVA ESTRELLA

El exabogado de la Casa Blanca Eric Herschmann, poco conocido hasta ahora, se ha convertido en la estrella revelación de la última semana por su declaración grabada sobre conversaciones con John Eastman, ideólogo del intento fallido de Trump de aferrarse al poder.

Herschmann, que editó su propio lenguaje malsonante al declarar, recordó haber dicho “¿ha perdido la maldita cabeza?” cuando Eastman habló, al día siguiente del asalto a Capitolio, de una posible apelación de los resultados electorales en Georgia. Como un padre severo, dijo a Eastman que las únicas palabras que quería oírle decir eran “transición ordenada”, y le advirtió que “se busque un buen abogado penal. Lo va a necesitar”.

Cheney, que reconoció el impacto potencial del testimonio, lo publicó en Twitter el día antes de que se mostrara de forma destacada en la vista, lo que le dio atención adicional. También sirvió para reforzar el hallazgo de la comisión investigadora de que Eastman había pedido sin éxito un indulto presidencial.

