Zelenski felicita a Trump por su candidatura; “pondré fin a la guerra”, dice Donald

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS).- El Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, felicitó el viernes al expresidente estadounidense Donald Trump por su elección como candidato del Partido Republicano a las elecciones presidenciales del próximo noviembre, y Trump le ha asegurado que, cuando regrese a la Casa Blanca, pondrá “fin a la guerra que tantas vidas ha costado”.

El mandatario ucraniano destacó en el mismo mensaje “el vital apoyo estadounidense bipartidista y bicameral para proteger la libertad y la independencia” de Ucrania y deseó a Trump “fuerza y absoluta seguridad en el futuro”.

“Ucrania siempre estará agradecida con Estados Unidos por su ayuda para fortalecer nuestra capacidad de resistir el terrorismo ruso”, agregó Zelenski, que ha barajado con el político estadounidense “discutir en una reunión personal qué medidas pueden hacer que la paz sea justa y verdaderamente duradera” en el país europeo.

I spoke with @realDonaldTrump to congratulate him on the Republican nomination and condemn the shocking assassination attempt in Pennsylvania. I wished him strength and absolute safety in the future.

I noted the vital bipartisan and bicameral American support for protecting our…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2024