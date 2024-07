El T-MEC dio frutos, ahora México debe ajustar su comercio con China: Ramírez de la O

El Secretario de Hacienda consideró que México tiene que hacer su propia revisión con China, donde no hay reciprocidad: “ellos nos venden y no nos compran, y eso no es un comercio recíproco”.

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).– Los resultados del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que llevaron a la firma del T-MEC en 2020, han dado frutos para el país: no sólo ha aumentado la inversión, también los salarios han crecido. No obstante, se deben revisar otros acuerdos comerciales, como el que se tiene con China, donde no es recíproco, consideraron los titulares de las secretarías de Economía y Hacienda al hacer un balance económico.

“México tiene que hacer su propia revisión con China, ellos nos venden 119 mil millones de dólares por año y nosotros les vendemos 11 mil millones, China nos vende y no nos compra y eso no es un comercio recíproco”, consideró Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda, que repetirá el cargo en el próximo sexenio.

Desde San Luis Potosí, el Secretario recordó que con la política de producir más, China aumentó su participación en las exportaciones globales a costa de Norteamérica. “En 2020 el Gobierno de Estados Unidos fue el que le facilitó la entrada a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y esto abrió a China la puerta para incrementar su producción en Norteamérica, incluyendo México”.

“EU sigue dependiendo de las importaciones chinas en un 16.5 por ciento y México en 19.6 por ciento, por eso este sentimiento de proteger a nuestra industria ha crecido”, detalló.

Ante esta situación, Ramírez de la O informó que en 2021 el Presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió desarrollar el “Plan México”, un plan para crear consciencia de que México, al igual que Estados Unidos, necesita producir más de lo que consume, ya que están dependiendo de productos básicos de China.

Destacó que producir más en México requeriría un aumento de empleo de 1 millón de personas en México, 600 mil en Estados Unidos y 260 mil en China, lo que permitiría encontrar trabajo para los trabajadores mexicanos en su propio país.

Marcelo Ebrard, próximo titular de la Secretaría de Economía, habló sobre la renegociación del T-MEC y los beneficios que ha traído a la economía mexicana.

“Tuve el privilegio de participar con el Presidente en la renegociación del T-MEC, fue difícil porque el objetivo prioritario era defender la soberanía energética del país. Ya se había hecho un borrador que comprometía la soberanía y el Presiente dijo que no íbamos a aceptar eso, al final se aceptó nuestra propuesta y los resultados de esa negociación han sido buenos para México, ha aumentado la inversión, pero también el salario”, mencionó.

El Presidente López Obrador coincidió en que el T-MEC ha beneficiado a los mexicanos más pobres, pero también a los ricos. No hay un empresario de los grandes que haya fracasado, al contrario, todos han tenido utilidades y algunos hasta han incrementado al doble su fortuna.

“No hay un empresario de los grandes que haya fracasado, al contrario, todos han tenido utilidades y hay empresarios que han incrementado –con su trabajo y capacidad empresarial–al doble su fortuna, por ejemplo los banqueros, me da hasta pena decirlo, pero en nuestro gobierno es cuando más ganancias han tenido en toda la historia de México”, indicó al exponer que en su Gobierno se ha aplicado una nueva política económica de abajo hacia arriba.

“Nosotros estamos aplicando una política distinta, de abajo hacia arriba. Antes no les importaba el pueblo, no existía, nada más iban a los pueblos a ver a la gente cuando necesitaban los votos para legitimar su poder oligárquico, pero pasaba la elección y no los volvían a ver, por eso se está llevando a cabo esta transformación”.

El Presidente destacó la labor de Marcelo Ebrard hace cuatro años en la negociación del T-MEC. “A él le tocó la renegociación del T-MEC con Trump, que es un hombre fuerte de carácter, pero también visionario, al principio decía que no quería el tratado, pero después se fue convenciendo de que hacía falta agrupar la economía de los tres países. Cuando se firmó ese tratado, China era el país que más comercializaba con Estados Unidos, después fue Canadá, pero ahora es México”.

Por su parte, la Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo refirió que estos buenos resultados económicos se deben al modelo humanista que se aplicó en el Gobierno de López Obrador. “El Presidente ha disminuido la pobreza, las desigualdades, hay crecimiento, empleo, crece el salario, los mexicanos vivimos mejor, pero además nos convertimos en el principal socio comercial de Estados Unidos y por primera vez se negocia en condiciones de igualdad, no de subordinación porque somos iguales”.