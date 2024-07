Mexicanos encuentran apoyo en las Fuerzas Armadas para alcanzar su sueño olímpico

Por Fabiola Sánchez y Carlos Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— De los más de 100 deportistas que México llevará a los Juegos Olímpicos de París, casi la mitad viene de las filas castrenses. La fuerte presencia responde a una realidad: las Fuerzas Armadas se han convertido en los últimos años en la tabla de salvación para muchos deportistas que han encontrado allí un respiro económico.

Eso bien lo sabe el clavadista Kevin Berlín Reyes, medallista de bronce en el Mundial de Fukuoka en los 10 metros sincronizado y quien a inicios de 2023 enfrentó una crisis cuando el ente rector del deporte en México le retiró una beca que puso en vilo su participación en los Juegos Olímpicos.

Sin suficientes recursos para cubrir sus gastos, Berlín Reyes entró en una encrucijada: seguir o no con una carrera deportiva de 16 años que inició desde muy niño.

En un intento desesperado por conseguir ingresos, el clavadista de 23 años inició junto a su madre y otros familiares un pequeño emprendimiento de venta de café a distancia, producido en su natal estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México, que bautizó como “Olimpiada Café”.

A la par comenzó una batalla legal, que ganó recientemente, para lograr que la Comisión Nacional de la Cultura Física y Deporte (Conade) le restituyera la beca que le retiró a él y a otros deportistas acuáticos, por formar parte de un órgano que no tiene reconocimiento jurídico en el sistema deportivo mexicano.

En medio de su lucha, Berlín Reyes recibió una inesperada noticia: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aprobó este año su ingreso a las filas castrenses, con lo que aseguró un salario mensual y una serie de beneficios sociales para él y su familia. Además de su salario, las Fuerzas Armadas proveen a los deportistas seguridad social, acceso a compra de vivienda y un plan de retiro, algo inexistente en las becas de la Conade.

“Obviamente me da esa tranquilidad y no estar pensando cómo le voy hacer para pagar la renta”, dijo Berlín Reyes a The Associated Press al hablar sobre su ingreso al Ejército desde la sede capitalina del Comité Olímpico Mexicano, luego de culminar una sesión de entrenamiento para París 2024.