EU: Juez bloquea ley que impedía a jóvenes transgénero competir en equipos femeniles

NUEVA YORK, 20 Ago. (DPA/EP) – Un Juez de Utah, Estados Unidos, emitió una orden que bloquea la aplicación de una controvertida prohibición estatal de jóvenes trans en el deporte juvenil, por lo que cuando comiencen las clases en otoño podrán formar parte de los equipos femeninos.

La ley, que prohibía a todas las niñas trans a jugar en equipos deportivos femeninos, fue aprobada por ambas cámaras en Utah. El Gobernador republicano del Estado, Spencer Cox, vetó la ley a finales de marzo, pero este fue posteriormente anulado.

En mayo, la Unión Americana de Libertades Civiles de Utah, el Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas y un bufete de abogados -Wilson Sonsini Goodrich y Rosati- presentaron una impugnación legal en un tribunal estatal, en nombre de las familias de tres adolescentes. Argumentaron que dicha norma era inconstitucional y discriminatoria.

Así, ha prohibido la aplicación de vetar a las menores en los equipos. No obstante, el litigio sigue su curso en los tribunales del estado de Utah.

La prohibición señala a las niñas transgénero y les prohíbe categóricamente competir en equipos deportivos femeninos”, ha escrito el juez Keith Kelly en su sentencia. “Al mismo tiempo, otras chicas son libres de competir. Esto es un trato claramente desfavorable”, añade.

“Estamos muy satisfechos por la decisión del Tribunal”, aseguró Christine Durham, una de las principales abogadas que representa a los demandantes, al Daily News en un comunicado.

A federal judge has blocked Utah's transgender athlete ban. As one parent of a trans girl said, it's "a win not only for my child but for all girls in this state. This law is based on stereotypes and misconceptions that are harmful to all girls." https://t.co/F3ZWekGKk0

— Gillian Branstetter (@GBBranstetter) August 19, 2022