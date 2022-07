Mujer trans embaraza a dos reclusas; la mueven a prisión de hombres y la agreden

Demi Minor ha denunciado a través de su organización que está en alerta de suicidio por el trato que está teniendo en la prisión de hombres, donde se encuentra actualmente.

Los Ángeles, 21 de julio (La Opinión).- Después de que embarazó a dos de sus compañeras en una cárcel de mujeres de Nueva Jersey, una mujer trans de 27 años fue trasladada a una prisión de hombres.

La mujer de nombre Demi Minor, quien cumple una sentencia de 30 años por homicidio involuntario de su padre adoptivo cuando tenía 16 años de edad, ha dado a conocer que sufre vejaciones por parte de los reclusos del lugar, donde actualmente se encuentra.

A través de la página de Internet justice4demi.org, una organización de justicia juvenil y derechos LGBTQ que fue fundada por la propia Demi, la mujer transgénero dio a conocer que está en alerta de suicidio por los malos tratos de los que ha sido objeto por parte de sus compañeros y guardias.

Being Forced to Live in a Male Prison https://t.co/XrkA2jQxd4 — Justice 4 Demi (@justice4demi) July 15, 2022

“Me he visto bajo ataque de jóvenes presos, quienes son inmaduros e ignorantes hacía mí. Últimamente me he sentido tan estresada que me he encontrado intentando ocultar cómo me siento. Me enteré de que iba a ser padre y de que mi pareja estaba embarazada. Más que asustada estaba confundida. El hecho de haber tomado hormonas, no me hacía pensar que un embarazo fuera posible. ¿Cómo puedo seguir ocultando mis sentimientos?”, externó.

“La gente suele olvidar lo inclusiva que es mi identidad trans. No voy a vivir según lo que diga la etiqueta de nadie. Soy simplemente yo, una mujer que no sólo es transgénero, sino que también forma parte de una comunidad que es colorida y que a menudo no puede encajar en las etiquetas de las sociedades”, añadió.

El Departamento de Correcciones le informó a NJ.com que investiga lo ocurrido, ya que hay tolerancia cero con este tipo de abusos.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.