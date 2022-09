VIDEO: Sujetos golpean a mujer y roban a su perrita bulldog francesa embarazada en EU

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

Amanda Hightower fue golpeada y retenida a punta de pistola, mientras dos ladrones le robaban a “Milani”, su perrita bulldog francesa embarazada con un valor de siete mil dólares.

Por Alejandro González

Los Ángeles, 20 de septiembre (LaOpinión).- Un escalofriante video de vigilancia capturó el momento en que dos hombres armados robaron una bulldog francesa de 10 meses después de herir a su dueña en California.

La propietaria del perro, Amanda Hightower, fue atacada momentos después de que salió de su casa en Teresita Court en Hollister el jueves por la mañana y luego regresó por un artículo que había olvidado, según la cadena KSBW.

“Los sorprendí cuando había entrado por la puerta, así que me atacaron, y me decían que me quedara en el suelo. ‘¡No te muevas!’. Ya sabes, maldiciéndome, y yo estaba tratando de defenderme”, dijo al medio de comunicación.

STOLEN FRENCHIE | A dog was stolen from a home in Hollister by two masked men with guns. Watch the security footage of them stealing the dog. https://t.co/iuBwmMmWYL pic.twitter.com/P5XEFoYTpC — KSBW Action News 8 (@ksbw) September 17, 2022

“Estaba tratando de agarrar (sus) sudaderas con capucha, y (uno de ellos) se molestó, así que me golpeó con el arma en la cara”, recordó Hightower. “Dije: ‘¡Por favor, no se lleven a mi perro, por favor, no se lleven a mi perro!’”.

“Milani”, su bulldog preñada, tiene un raro pelaje mirlo y, según los informes, vale alrededor de siete mil dólares.

Los dos sospechosos que se llevaron a “Milani” conducían un Chevy Malibu plateado con placas del distribuidor Gold Star Buick GMC en Salinas, pero la policía dijo que podrían haber sido falsos o robados.

Hightower cree que los secuestradores de perros registraron su casa después de descubrir que “Milani” está embarazada.

*SERIOUS* CW: Violence Surveillance video shows moment Lady Gaga’s dogs were taken and her dog walker was shot. Viewer discretion is advised. pic.twitter.com/3IvcXB7PWI — Good Boy Noodles (@defnoodles) February 25, 2021

“Se publicó en mi página de reproducción de Instagram, y era una página pública para que la gente la viera en caso de que estuviera interesada en alguno de los cachorros, por lo que cualquiera podría haberla visto”, le dijo a KSBW sobre la publicación.

Dichos bulldogs, que tienen un valor de entre mil 500 y cinco mil dólares han sido el objetivo favorito de los ladrones, sobre todo cuando le dispararon al paseador de perros de Lady Gaga y le robaron sus dos Frenchies el año pasado.

