La Feria del Libro de Fráncfort, la mayor del mundo, cancela premio a una palestina

Por Nikolas Fischer

Berlín, 20 de octubre (DW).– Una carta abierta publicada en la plataforma Arablit.org y firmada por más de 350 escritores, editores y editoriales ha planteado reproches a la asociación sin ánimo de lucro Litprom, que cuenta entre otros con el apoyo de la Feria del Libro de Fráncfort, por aplazar la entrega del premio LiBeraturpreis 2023 a la escritora palestina Adania Shibli. La nueva fecha está aún por definir, pero ya no tendrá lugar durante la Feria del Libro, el 20 de octubre, como estaba previsto inicialmente

“SE CIERRA EL ESPACIO PARA UNA VOZ PALESTINA”

Suprimir actos culturales “no es lo correcto”, afirmaron los autores de esta carta. “Recordamos la Feria del Libro de Fráncfort, que apoyó a los editores turcos, y el discurso pregrabado del presidente ucraniano Zelenski el año pasado”. La Feria del Libro tiene la “responsabilidad de dar espacio a los escritores palestinos” y “no acallar sus pensamientos, sentimientos y reflexiones (…)”, prosigue.

El aplazamiento es “escandaloso”, dijo el filósofo esloveno Slavoj Zizek en la inauguración de la Feria del Libro. También ha sido cancelado un debate público con Shibli y su traductor Günther Orth.

“Uno de los propósitos de la literatura es promover el entendimiento y el diálogo entre culturas”, afirma el editor británico de Shibli, Jacques Testard, de la editorial Fitzcarraldo. “En un momento en que hay tanta violencia y desgarro, la mayor feria del libro del mundo tiene el deber de defender las voces literarias de Palestina e Israel”.

To everyone who is sending us emails asking to sign in support of Adania Shibli and Minor Detail, we are grateful for every single one of you. https://t.co/Y7ATiuY8Bo pic.twitter.com/24pYoLGGBI

— ArabLit (also @arablit.bsky.social) (@arablit) October 16, 2023