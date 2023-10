Ministro: No planeamos controlar vida en la zona tras ataques para “liquidar” a Hamas

Por Najib Jobain, Samya Kullab y Joseph Krauss

KHAN YOUNIS, Franja de Gaza (AP) — Israel bombardeó la Franja de Gaza en las primeras horas del viernes y alcanzó zonas del sur donde se había pedido a los palestinos que se refugiasen, y comenzó a evacuar una ciudad próxima a su frontera norte con Líbano en el último indicio de que una posible invasión terrestre del sitiado enclave palestino podría desencadenar disturbios en la región.

En medio de los combates, el Ministro israelí de Defensa dijo que el país no tiene planea mantener el control sobre la población civil en Gaza tras su guerra contra el grupo insurgente Hamas.

Las declaraciones de Yoav Gallant ante legisladores fueron la primera vez que un líder israelí habla de planes a largo plazo para el territorio palestino.

Los palestinos en Gaza reportaron intensos ataques aéreos sobre la localidad sureña de Khan Younis, y las ambulancias con hombres, mujeres y niños llegaron en tropel a su hospital, Nasser, el segundo más grande de Gaza, que está desbordado de pacientes y personas que buscan refugio.

El ejército israelí dijo que alcanzó más de 100 objetivos en toda Gaza vinculados a Hamas, incluyendo un túnel y depósitos de armas.

Gallant ordenó en la víspera a las tropas terrestres que se preparen para ver Gaza “desde dentro”, insinuando una posible ofensiva terrestre con la que se busca aplastar a los dirigentes de Hamas, que gobierna la Franja, casi dos semanas después de su letal incursión en territorio israelí. Las autoridades no han ofrecido una fecha para el posible operativo.

En Gaza hay más de un millón de desplazados, muchos de ellos tras seguir la orden israelí de evacuar la parte norte del aislado enclave costero.

Funcionarios de Naciones Unidas dijeron que ante los bombardeos sobre todo el territorio, algunos de los palestinos que habían huido del norte parecen estar regresando.

We cannot—and will not—let terrorists like Hamas and tyrants like Putin win.

I refuse to let that happen. pic.twitter.com/o2hGvfSNwu

— Joe Biden (@JoeBiden) October 20, 2023