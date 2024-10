Leclerc gana en Austin; “Checo” finaliza séptimo y rescata puntos para Red Bull

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 20 de octubre (ASMéxico).- Sergio Pérez rescata algunos puntos en el GP de Estados Unidos. Tras un fin de semana complicado, “Checo” finalizó séptimo en Austin en lo que fue una decente actuación en el Circuito de las Américas. A pesar de la suma de puntos, la cosecha luce pobre, pues Ferrari hizo el 1-2 y los amenaza en el mundial de constructores.

Mientras adelante Verstappen, Norris y Leclerc nos dieron espectáculo en largada, en la parte media “Checo” Pérez tuvo un inicio de carrera discreto. En las primeras vueltas superó a Yuki Tsunoda, pero en la curva 12 el japonés le devolvió la maniobra para dejar a Pérez en su posición inicial: noveno.

PRIMER STINT TORTUOSO PARA “CHECO”

Pérez batalló demasiado para superar a Tsunoda. A pesar de estar a medio segundo de su rival, el mexicano no podía hacer movimientos que amenazaran al nipón. Después de seguirlo por varios giros, el rebase llegó hasta la vuelta 17 cuando en la curva 12 metió el auto por el interior.

What a start! Norris and Verstappen duel into Turn 1 and as they scrap through goes Leclerc!!! #F1 #USGP pic.twitter.com/fXuEazNYtC

“Checo” subió al octavo lugar y rápido fue séptimo por la parada de Magnussen. Después dejó en el camino a Hülkenberg para ser sexto y ahí se mantuvo hasta su primera parada en pits.

“CHECO” COLOCÓ EL COMPUESTO DURO

En el giro 27, “Checo” fue a pits para cambiar a llantas duras. Tras ello, el piloto de Red Bull regresó a la zona media de la clasificación pero en la 29 volvió a los puntos tras superar a Magnussen.

Más tarde, su rival fue Colapinto con quien no tuvo mucha batalla. “Checo” tenía mejor ritmo y gomas más nuevas, por lo que en la vuelta 38 superó al argentino en la curva 13 para ser séptimo.

Yellow flag in Q3 interrupted my final lap on new tires, starting P10 tomorrow. We made positive changes for the car performance from Sprint race to qualifying and had the pace for Top 5. Tomorrow, we just push forward.

La bandera amarilla en la Q3 interrumpió mi última vuelta… pic.twitter.com/mMJ94812qF

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 20, 2024