Hell And Heaven Metal Fest: tres shows que no te puedes perder de este festival

En esta ocasión, la edición del Hell And Heaven Metal Fest será de 3 días donde podremos ver presentaciones de bandas históricas como lo son Judas Priest, KISS o Pantera, también tendremos la oportunidad de ver a algunas agrupaciones que dominan el panorama actual como Slipknot y Spiritbox.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo) .- Estamos a pocos días de que se celebre una nueva edición del Hell And Heaven Metal Fest, evento que ha despertado gran expectativa entre los amantes del género gracias a la presencia de grandes nombres como Judas Priest, Pantera, Slipknot, KISS, Megadeth y Scorpions, sólo por mencionar algunos.

Uno de los principales atractivos de esta nueva edición del festival a desarrollarse en el Foro Pegaso, en Toluca, Estado de México, consiste en que serán 3 días llenos de heavy metal, por lo que los próximos 2, 3 y 4 de diciembre viviremos uno de los festivales musicales más esperados de todo el año.

Entre el abundante talento de bandas tanto nacionales como extranjeras, hay algunas agrupaciones que consideramos deben verse sí o sí en este Hell And Heaven Metal Fest 2022.

¡Hell and Heaven promete ser un fin de semana épico y es por eso que Till Lindemann se une a este impresionante cartel! 😎 El líder de Rammstein vuelve a México presentando su proyecto solista, lleno de extravagancia y poder. 🔥

Till Lindemann, sustituye a Meshuggah. pic.twitter.com/6p9WaZEJkE — Hell And Heaven Open Air (@HHOpenAir) November 17, 2022

UN ARRANQUE ESPECTACULAR

Para el primer día de actividades nombres como los de Spiritbox, Till Lindemann, Doro Pesch y Scorpions evidentemente llaman mucho la atención, pero Pantera es quien se lleva todos los reflectores, ya que es su regreso oficial a los escenarios como agrupación.

Tuvieron que pasar más de 20 años para que se diera este retorno y será en México donde Phil Anselmo y Rex Brown, miembros originales, junto con Zakk Wylde y Charlie Benante, revivan a una de las bandas más grandes de la historia del Heavy Metal, esto el próximo 2 de diciembre.

SEGUNDO DÍA DE ACTIVIDADES

Evidentemente Judas Priest con su gira de celebración de aniversario 50 Heavy Metal Years se lleva todas las miradas, ya que no todos los días se puede presenciar a una de las bandas que ayudó a que el Metal terminara de asentarse como género musical, siendo referencia e influencia aún en la actualidad para miles de bandas emergentes.

Escuchar en vivo canciones como Breaking the Law, One Shot at Glory, Turbo Lover y muchas otras más, interpretadas por Rob Halford, una de las figuras más representativas del género, es motivo suficiente para no perderse la presentación de la banda inglesa, quienes, por cierto, acaban de ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll, dando así un motivo más para celebrar su presencia en suelo mexicano.

CIERRE CON BROCHE DE ORO

Para el tercer día de actividades en el Hell And Heaven Metal Fest 2022 también hay muchas bandas muy atractivas, como las legendarias Megadeth y Anthrax y por supuesto el show de despedida de KISS en México, pero si hay un show al que hay que prestar atención especial es al de Avatar.

La banda originaria de Suecia, formada en el año 2001, es una de las agrupaciones con más crecimiento y aceptación a nivel internacional, presentándose en festivales que son referencia dentro del género como lo es el HellFest, en Francia.

Será el regreso de la banda a tierras mexicanas 3 años después de su última actuación en el país, cuando fueron parte de la única edición que se celebró del Domination Fest, en mayo del 2019.

Los abonos o boletos por día para el Hell And Heaven Metal siguen disponibles a través de la página HellTickets o bien, si prefieres comprar tus entradas de manera física y así ahorrarte los gastos por servicio, puedes acudir al centro comercial Forum Buenavista, Plaza Universidad, algunas sucursales de la tienda de ropa Toxic y en las taquillas del mismo Foro Pegaso.

Jorge Cedeño https://www.sinembargo.mx/author/jorge-cedeno