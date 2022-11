¿Asistirás al festival EDC 2023? Aquí todos los detalles: precios, fechas, artistas…

Los boletos para el EDC México 2023 comenzaron a ponerse a la venta desde principios del presente año, a través de la página oficial; actualmente aún puedes conseguir algunas entradas en el área general.

Por Yeseline Trejo

Ciudad de México, 11 de noviembre (AS México).– El EDC o Electric Daisy Carnival, festival de musica electrónica más esperado de México esta casi a la vuelta de la esquina, y es que para su edición 2023, ya se ha revelado bastante información sobre la descripción de lo que será el evento. El día jueves 10 de noviembre miles de fan se pusieron muy contentos luego de que los organizadores del evento revelaran el line up completo.

¿CUÁNDO SERÁ LA EDICIÓN 2023 DEL EDC MÉXICO?

Los organizadores del EDC México anunciaron a inicios del actual año 2022, que las fechas confirmadas y cien por ciento oficiales, ya están programadas para el último fin de semana del mes de febrero, y las fechas exactas son: viernes 24, sábado 25 y domingo 26 del próximo año.

Los boletos para el EDC México 2023 comenzaron a ponerse a la venta desde principios del presente año, a través de la página oficial de Ticketmaster y actualmente aún puedes conseguir algunas entradas en el área general, pero tienes que apurarte ya que la disponibilidad es baja.

REVELAN LINE UP DEL EDC MÉXICO 2023

¡Buenas noticias! Ha sido revelado el cartel completo de los artistas que se presentarán en el EDC México para su edición 2023, algunas de las celebridades que encabezan el line up son: Above and Beyond, Adalamoon, Adam Beyer, Atliens, Dr Fresch, Jessica Audiffred y muchos más.

¿QUÉ PRECIO TIENEN LOS BOLETOS DEL EDC MÉXICO 2023?

Ahora que el line up ha sido revelado en su totalidad, seguramente has visto a tu artista favorito y tienes planeado o estas pensando en adquirir un boleto, recuerda que hay diferentes tipo y cada uno cuenta con beneficios distinguidos para pasar la mejor noche en compañía de amigos. El costo de los abonos sin cargo de servicio tienen los siguientes precios:

Abono General: tres mil 561 pesos

Abono Comfort: cuatro mil 973 pesos

Abono Citibanamex Plus: seis mil 165 pesos

El resto de las entradas cuentan con los siguientes precios:

General: dos mil 980 pesos

Comfort Pass: A partir de cuatro mil 172 pesos

Citibanamex Plus: A partir de cinco mil 364 pesos

HONESTLY @EDC_MEXICO just hits DIFFERENT

Can't wait to be back 🫶 pic.twitter.com/AlaGGASkS2 — JSTJR (@JSTJR) November 10, 2022

¿Cuáles son los beneficios que tienen los boletos? General: entrada general; Comfort Pass: baños privados y filas exclusivas; Citibanamex Plus: concierge VIP, Body Painting, EDC Unity Wall, tarimas preferenciales, salón de belleza, baños privados, área de comida y hasta guardarropa.

