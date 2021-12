Facebook incumple sentencias emitidas por Tribunal de la UE; llevan casi 9 años así

Viena, 20 dic (EFE).- La ONG austríaca “Noyb” asegura que la red social Facebook, filial de la empresa matriz Meta, incumple deliberadamente dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre transferencias de datos a Estados Unidos.

Un documento interno de Facebook demuestra “la negación total de la ley” por parte de la empresa estadounidense, añade Schrems, cuya batalla legal contra la red social ha motivado la invalidación de dos acuerdos de protección de datos entre la UE y Estados Unidos.

En el citado documento de 86 páginas, clasificado como confidencial, titulado “Transfer Impact Assessment” (“Evaluación del impacto de la transferencia”) y filtrado a la prensa, Facebook concluye que la legislación estadounidense en materia de protección de datos es equivalente a la europea.

“Sin embargo, eso contradice la sentencia del TJUE”, subraya Noyb, plataforma cuyo nombre es el acrónimo de “None of Your Business” (“No es asunto tuyo”).

La ONG de defensa de la privacidad se refiere al dictamen del TJUE de 2015 que, tras una demanda de Schrems, obligó a la UE a negociar con Washington un nuevo marco que garantizara un mejor nivel de protección de los datos.

El proceso anuló el acuerdo “Safe harbor” que llevaba 15 años en vigor y al que sustituyó el “Privacy shield”, anulado en julio de 2020 por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), también a instancias de Schrems.

“Facebook ha llegado a la conclusión de que la sentencia del TJUE no se aplica a la empresa y que la transferencia de datos de los usuarios (europeos) a los Estados Unidos puede continuar como antes”.

