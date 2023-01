Rihanna decide regresar a los escenarios y elige al Super Bowl LVII para hacerlo

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- Después de haber rechazado la oferta de la NFL en 2019, la cantante y empresaria barbadense Rihanna se encargará este año del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII, que se llevará a cabo el próximo 12 de febrero en el State Farm Stadium, en Glendale, Arizona.

Fue durante el segundo semestre del 2022 cuando la también diseñadora encendió las alarmas de su séquito de seguidores al anunciar su presencia en el magno evento deportivo de Estados Unidos con una fotografía en donde se puede ver su particular mano tatuada agarrando un balón de americano, terminando así con los rumores que apuntaban a Taylor Swift.

Sin embargo su actuación, la cual está por marcar su regreso a los escenarios, no es el único factor que ha llamado la atención de propios y extraños sino también el que haya aceptado formar parte del Super Bowl LVII luego de que en el 2019 rechazara la invitación de la NFL como apoyo a Colin Kaepernick, exquarterback de los 49ers de San Francisco que fue vetado por protestar en el campo de juego contra del racismo en Estados Unidos.

“Por supuesto que rechacé su propuesta. No podía arriesgarme a participar en algo así. ¿Para que gane quién? Desde luego, no mi gente. Simplemente no podía venderme de esa manera”, expresó la intérprete de “Love On the Brain” en 2019 a Vogue USA al ser cuestionada por su decisión.