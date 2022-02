Dieta rica en verduras no reduce riesgo de enfermedades cardiovasculares: estudio

Londres, 21 feb (EFE).- Una dieta rica en verduras tiene indudables beneficios para la salud, pero un nuevo estudio difundido este lunes señala que no reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

Investigadores de la universidades de Oxford y Bristol (Reino Unido) y la de Hong Kong (China) no hallaron pruebas de que la ingesta de vegetales sea efectiva para prevenir ese tipo de dolencias y consideraron que anteriores estudios que apuntaban en esa dirección no habían tenido en cuenta factores socioeconómicos ni de estilo de vida.

El nuevo estudio, publicado hoy en la revista Frontiers in Nutrition, muestra que es “improbable” que un consumo mayor de verduras, cocinadas o crudas, repercuta sobre el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular (ECV).

Los investigadores partieron para su análisis de los datos almacenados en el estudio de gran escala UK Biobank, que sigue la salud de medio millón de adultos en el Reino Unido que se registraron voluntariamente en el programa entre 2006 y 2010 y que son preguntados regularmente sobre su dieta, estilo de vida e historial médico.

Frontiers | Raw and Cooked Vegetable Consumption and Risk of Cardiovascular Disease: A Study of 400,000 Adults in UK Biobank | Nutrition https://t.co/gohdNc65zz

— David Wyant (@wyadvd) February 21, 2022