“No estoy infringiendo ninguna ley”, dice AMLO sobre invitar a Revocación de Mandato

Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó en su conferencia de prensa diaria que no infringe la veda electoral al hablar de la consulta de la Revocación de Mandato porque no está “diciendo que se incline la población por uno por otra postura”.

López Obrador mencionó que en su opinión, no infringe ninguna ley y lo único que hace es expresar un “modo de resolver” diferencias mediante un método democrático.

“Yo pienso que no, en mi caso ahora no estoy infringiendo ninguna ley, porque no estoy diciendo que se incline la población por uno o por otra postura. Lo que estoy expresando es un modo de resolver nuestras diferencias es a través del método democrático y que vamos a tener la oportunidad el 10 de abril”, dijo el titular del Ejecutivo.

El Presidente también mencionó que el Instituto Nacional Electoral (INE) “debería estar informando” sobre la Revocación de Mandato. “Lo debería estar haciendo el INE, debería estar informando, el 10 de abril habrá una consulta con este propósito [la Revocación de Mandato] […] ¿por qué no se va a informar? Lo que está mal es que se obligue o se oriente en un sentido, pero a participar yo creo que es una obligación que tenemos todos si somos demócratas y el otro no me quiero meter en eso, es otra situación”, añadió.

El pasado 18 de febrero, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE emitió medidas cautelares para detener la propaganda gubernamental de la Presidencia y del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República en el contexto de la consulta popular de Revocación de Mandato.

La Comisión determinó ordenar a AMLO que se abstenga bajo cualquier modalidad o formato de comunicación oficial de emitir manifestaciones, comentarios, opiniones o señalamientos que estén relacionados con los logros y actividades de su Gobierno, y de otras áreas o dependencias a su cargo durante el periodo de la consulta popular.

“Esta determinación no pretende paralizar la actividad gubernamental del Ejecutivo, sino llamar al Presidente a reforzar su deber de cuidado en la emisión de manifestaciones que pudieran actualizar una violación a la prohibición de difundir propaganda gubernamental”, señaló el comunicado de la Comisión de Quejas.

De igual forma, el INE le ordenó a Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, borrar una carta firmada por ella y otros 17 gobernadoras y gobernadores afiliados a Morena, donde respaldan la Administración de López Obrador.

A lo que Sheinbaum Pardo contestó: “Pueden ordenar borrar un tuit, pero no pueden lograr que renuncie a mis convicciones“.

Por su parte, el Consejero electoral Ciro Murayama le respondió que el INE le solicitó respetar la veda electoral establecida por la Constitución mexicana, “no renunciar a sus convicciones”. “Claro, en el entendido de que entre sus convicciones no esté violar la Constitución”, finalizó.

El pasado miércoles 16 de febrero, el INE compartió que inició la impresión de las 94.5 millones de papeletas para la consulta de Revocación de Mandato.

Lorenzo Córdova Vianello señaló que a pesar de las restricciones presupuestales las boletas tendrán medidas para impedir que puedan ser falsificadas, como microimpresión, impresión invertida y sustituta, imagen latente e impresión invisible.