Putin reconoce independencia de repúblicas separatistas Donetsk y Lugansk en Ucrania

Moscú, 21 febrero (EFE).- El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, reconoció hoy la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania.

En una ceremonia en el Kremlin, Putin firmó un decreto con el reconocimiento tras una larga alocución televisada a la nación.

Seguidamente el jefe del Kremlin firmó tratados de amistad y asistencia mutua con los líderes de Donetsk, Denís Pushilin, y de Lugansk, Leonid Pásechnik.

“Felicidades” dijo Putin al término de la ceremonia a Pushilin y Pásechnik.

El mandatario ruso pidió a la Asamblea Federal de Rusia (Parlamento) que apoye su decisión y ratifique luego esos tratados con ambas repúblicas.

Putin sostuvo en su discurso que la situación en el Donbás, donde se enfrentan los separatistas prorrusos desde 2014 con el Ejército ucraniano en un conflicto que se ha cobrado la vida de unas 14 mil personas, es “crítica, grave”.

“La situación en el Donbás ha vuelto a adquirir un carácter crítico y grave”, dijo el jefe de Estado ruso.

“Hago hincapié una vez más en que Ucrania para nosotros no es solo un país vecino. Es una parte integral de nuestra propia historia, cultura, espacio espiritual. Estos son nuestros camaradas, parientes, entre los cuales no solo se encuentran colegas, amigos, excompañeros, sino también parientes, personas conectadas con nosotros por lazos de sangre, familiares”, continuó Putin.

Ante la escalada de la tensión militar en los próximos días en el este de Ucrania, Putin exigió a “aquellos que usurparon el poder y mantienen el poder en Kiev poner fin inmediatamente a las acciones militares”.

“En caso contrario, toda la responsabilidad por la posible continuación de derramamiento de sangre recaerá totalmente sobre la conciencia del régimen que gobierna el territorio de Ucrania”, dijo Putin.

El jefe del Kremlin también aseguró que Rusia tomará medidas para garantizar su seguridad ante la negativa de Estados Unidos y la OTAN a atender sus preocupaciones de seguridad y de renunciar a que Ucrania forme parte de la Alianza Atlántica en un futuro.

“Simplemente nos han engañado. Una detrás de otra ha habido cinco olas de ampliación de la OTAN”, sostuvo.

“Como consecuencia, la Alianza y su infraestructura militar, se han aproximado directamente a las fronteras rusas”. “Eso se convirtió en una de las razones clave de la crisis de la seguridad europea, repercutió de la forma más negativa en todo el sistema de asuntos internacionales e hizo que se perdiera la confianza mutua”, insistió.

“Si Ucrania entra en la OTAN, las amenazas militares para Rusia aumentarían varias veces. Y aumentaría varias veces el peligro de un ataque sorpresa contra nuestro país”, sentenció.

OCCIDENTE RESPONDE

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, “pronto” firmará una orden ejecutiva con sanciones económicas para las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, informó este lunes en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki

La orden ejecutiva prohibirá nuevas inversiones, comercio y otras transacciones económicas por parte de instituciones y ciudadanos estadounidenses en Donetsk y Lugansk, indicó Psaki.

El Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, condenó este lunes la decisión de Rusia de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk y advirtió de que “erosiona los esfuerzos hacia una solución del conflicto”.

En un mensaje en Twitter, el político noruego acusó al Kremlin de “fabricar un pretexto para invadir Ucrania de nuevo” y “echar gasolina” al conflicto al otorgar ayuda financiera y militar a los separatistas en el este de Ucrania, al tiempo que urgió a Moscú a “elegir la diplomacia”.

I condemn #Russia recognition of Donetsk/Luhansk in #Ukraine . It erodes efforts to resolve the conflict & violates Minsk agreements. #NATO supports Ukraine sovereignty & territorial integrity. We urge Moscow to stop fuelling conflict & choose diplomacy. https://t.co/H4yczPG8XM

En su comunicado, Stoltenberg recordó que la OTAN mantiene su “respeto total a la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania”, de la que Donetsk y Lugansk “son parte”.

“Los aliados urgen a Rusia, en los términos más enérgicos posibles, a que elija la vía de la diplomacia, y a que dé marcha atrás inmediatamente en su masivo despliegue militar en Ucrania y sus alrededores, y retire sus fuerzas de Ucrania de acuerdo con sus obligaciones y compromisos internacionales”, incidió Stoltenberg.

La Unión Europea (UE) anunció también que reaccionará con “sanciones” contra los involucrados en la decisión anunciada hoy por Putin, por ser una violación “flagrante” del derecho internacional.

Michel y Von der Leyen “condenan en los términos más enérgicos la decisión del Presidente ruso de proceder con el reconocimiento de las áreas no controladas por el Gobierno de las provincias de Donetsk y Luhansk de Ucrania como entidades independientes”, se lee en el comunicado conjunto publicado poco después de que ambos tuitearan al mismo tiempo un mensaje idéntico.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.

The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 21, 2022