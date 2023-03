El mundo se encerró; el narco, no: Consumo y pureza de coca crecieron en la pandemia

Por Juan Diego Posada y Yago Rosado

Brasil, 20 de marzo (InsightCrime).- Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación mundial del tráfico de cocaína revela niveles récord de producción en América Latina, un aumento sostenido de la pureza de la cocaína en Europa y un salto colosal en las incautaciones de droga en África.

El Informe Global sobre la Cocaína 2023, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), concluyó que el comercio de cocaína había superado los niveles de 2019, alcanzando un máximo histórico. Pero también profundizaba en los acuerdos entre grupos delictivos transnacionales, las luchas de los traficantes de cocaína brasileños, la fortuna de sus homólogos nigerianos y las nuevas formas populares de contrabando de drogas en todo el mundo.

InSight Crime analizó las principales conclusiones del informe y sus implicaciones para América Latina:

