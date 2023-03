Japón derrota 3-2 a EU y se corona como el campeón del Clásico Mundial de Beisbol

Por César Cruz

21 de marzo (AS México).- Todo lo que empieza, por más bueno que sea, tiene que terminar, aunque en esta ocasión, el Clásico Mundial de Beisbol 2023 quedará por muchos años en la memoria de todos los aficionados y qué mejor platillo final que el choque que regalaron Japón y Estados Unidos, donde los nipones, comandados por la máxima figura, Shohei Ohtani, vencieron 3-2 a la novena de las Barras y las Estrellas para consagrarse campeones de la justa.

Una gran fanaticada japonesa se dio cita en el estadio que un día antes vio como de manera heroica en la última entrada se llevaban la victoria frente a México. Con tambores, trompetas y un sin fin de disfraces, los seguidores de la novena samurai se encargó de poner el ambiente en la tribuna.

Fue apenas en la segunda entrada cuando Trea Turner puso el sello de la casa y con un sonoro batazo, que se escondió por detrás de la barda, puso adelante al equipo de las Barras y las Estrellas.

That was the most ELECTRIC ending we could have dreamt of! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/s1WIImh3eq

— World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 22, 2023