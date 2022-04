Científicos dan el nombre de Taylor Swift a una de las 17 nuevas especies de ciempiés

Los Ángeles, Estados Unidos, 21 abr (EFE).- La cantante estadounidense Taylor Swift, que cuenta con innumerables premios dentro del mundo de la música, ha dado nombre a un insecto, una nueva especie de ciempiés, descubierto por un científico que se ha confesado admirador de la artista.

Según un estudio publicado en la revista científica ZooKeys por un equipo investigador estadounidense de Virginia, el nuevo cienpiés se llamará Nannaria swiftae, en honor a la cantante y forma parte de las 17 nuevas especies de este insecto que han sido encontradas en los montes Apalaches, informa la cadena CNN.

El autor principal del estudio, el entomólogo Derek Hennen, es un seguidor de la famosa cantante y quería honrarla: “su música me ha ayudado a superar momentos difíciles, y es un pequeño agradecimiento que puedo dar por la alegría que me han brindado sus canciones”, aseguró en declaraciones que reproduce la cadena.

BIG NEWS! Our new paper describing 17 new species of Twisted-Claw Millipedes from Appalachia is published! I spent 5 years of my life searching for them with @Nannaria1 and @apheloria . I named a new species after my wife, and another after @taylorswift13 ! https://t.co/QXRT6gk1Px pic.twitter.com/kL4T56P4Qd

Según el medio estadounidense, Hennen encontró el ciempiés en los montes Apalaches, en el estado de Tennessee, el mismo al que Swift se mudó cuando era adolescente para seguir su carrera como cantante.

El entómologo espera que la cantante pop “esté feliz” con este detalle y “lo use como una oportunidad para aprender más sobre el ciempiés”.

“Para un científico, nombrar una especie inspirándose en alguien es un honor, así que espero que lo vea de manera positiva”, precisó.

Last week, the second part of our revision of the genus Nannaria was published in ZooKeys. Because the genus contained so many species, we decided to divide the revision into two parts: the Nannaria wilsoni species group and the Nannaria minor species group. pic.twitter.com/8CK496w3sA

— Millipede Lab (@apheloria) April 18, 2022