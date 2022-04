Estudio: El primer vertebrado que conquistó el cielo tenía plumas de varios tipos

Redacción Ciencia, 20 abr (EFE).- El pterosaurio Tupandactylus, famoso por su extraña, enorme y colorida cresta, fue el primer vertebrado que conquistó los cielos y, aunque no es un dinosaurio, convivió con ellos varios millones de años en la era mesozoica (hace entre 230 y 66 millones de años).

El estudio, publicado este miércoles en Nature y dirigido por las paleontólogas del University College Cork (UCC) Aude Cincotta y Maria McNamara y por Pascal Godefroit, del Real Instituto Belga de Ciencias Naturales, se ha hecho en colaboración con científicos de Brasil y Bélgica.

La investigación parte del análisis de un nuevo cráneo fosilizado de 115 millones de años de antigüedad de un pterosaurio Tupandactylus imperator procedente del noreste de Brasil.

A study in @Nature suggests that some pterosaurs possessed feathers with varied pigmentation that were used for both thermoregulation and display. https://t.co/vDQJ6FltZC pic.twitter.com/4NiGCrHtRT

— Nature Portfolio (@NaturePortfolio) April 20, 2022