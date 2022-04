VIDEO: Amanda Miguel anuncia lanzamiento del último tema que grabó junto a Verdaguer

Amanda Miguel, esposa del fallecido Diego Verdaguer, anunció el lanzamiento del último tema que grabó junto al músico y compositor; la canción será publicada el próximo 26 de abril en streaming.

Por Megan Negrete

Los Ángeles, 21 de abril (LaOpinión).- A casi tres meses de que se confirmara el lamentable deceso del famoso cantante Diego Verdaguer, una de las figuras masculinas más populares e importantes dentro del gremio musical en México, Amanda Miguel anunció el lanzamiento de una canción inédita del cantante.

Por medio de un comunicado oficial por parte de la familia Verdaguer Miguel, se informó sobre la muerte del intérprete de canciones como “Pídeme”, “Volveré” y “Voy a conquistarte”.

El gremio de la música perdió a uno de los intérpretes y compositores más queridos de nuestro país; el famoso nació el 26 de abril de 1951 en Buenos Aires, Argentina.

Una de las personas que ha estado más pendientes sobre su legado es su querida esposa Amanda Miguel, con quien creó una de las parejas más queridas dentro del mundo del espectáculo.

Recordemos que Diego Verdaguer falleció luego de tener complicaciones por ser portador de COVID-19, lo cual generó un gran dolor de seguidores, familiares y amigos.

El próximo martes 26 de abril cumpliría 71 años de edad, por lo que Amanda Miguel anunció un dueto que grabó junto a él para así rendirle homenaje y recordar los grandes momentos que pasaron arriba del escenario y como pareja.

A través de una publicación en Instagram que consta de tres fotografías, la famosa cantante anunció este dueto al lado de Diego Verdaguer, el cual tendrá estreno el próximo 26 de abril para conmemorar su vida y su talento.

AMANDA MIGUEL ROMPE EN LLANTO POR DIEGO VERDAGUER EN PLENO CONCIERTO

Fue en el Auditorio Nacional, presentación a la que asistió como invitada de Trevi, donde expresó su tristeza y a la vez su emoción por hacer lo que más le gusta en la vida: cantar. Frente al público, la cantante argentina pronunció un breve discurso en el cual prometió seguir cantando en memoria de Diego.

La cantante #AmandaMiguel volvió a los escenarios; lo hizo junto a Gloria Trevi Amanda Miguel lloró al recordar a su esposa #DiegoVerdaguer y dijo que no se va a retirar de la música. Aunque reconoció que está de luto, dijo que está feliz porque la nueva le encanta y le da vida pic.twitter.com/5xRIzTj1OL — ¿Qué Pasa? (@quepasa_oficial) March 8, 2022

“Estoy de luto chicos, pero estoy feliz porque la música me encanta y me da vida, así que voy a seguir cantando por mi esposo, por todo lo hermoso que me dio en su vida, por mi hija y nieto. Diego era amor y hoy que no lo tengo, más que nunca. El amor es el único sentimiento que no puede y el único sentimiento que vale la pena sentir. No hay otro sentimiento, si nos movemos con el amor es muy fácil vivir, todo es posible”, expresó Amanda Miguel.

