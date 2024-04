“Despertares”, inteligencia artificial y tacos… una plática con Isaac Hernández

El bailarín mexicano Isaac Hernández platicó con SinEmbargo acerca del programa de este año de “Despertares”, espectáculo en el que reúne a lo mejor de la danza para los mexicanos en el escenario del Auditorio Nacional; también compartió su opinión acerca de la Inteligencia Artificial en el ballet y de lo que le ha enseñado este arte, al que le ha dedicado su vida.

Ciudad de México, de abril (SinEmbargo).- Hablar de Isaac Hernández es hablar de dedicación, esfuerzo, talento, pasión, de ballet, de la excelencia y de Despertares. El mexicano que en el 2018 se hizo acreedor al premio más importante de la danza en la categoría a Mejor Bailarín, el Benois de la Danse, galardón que recibió en el Teatro Bolshoi de Moscú, trae lo mejor de la danza a México con una edición mas de Despertares que se realizará el 23 de agosto, por lo que visitó la Ciudad de México para platicar de este espectáculo.

“Es especial encontrar continuidad para un proyecto que ha significado tanto para mi carrera, este año es particularmente especial para mí, porque después de 10 ediciones logramos tener un copresentador como Citibanamex que eso me hace sentir positivo, por el futuro de este proyecto y también me hace ver que hemos logrado consolidarnos también en la agenda cultural de nuestro país, que es un proyecto que le interesa al público pero también a otras personas que encuentran continuidad y eso tiene mucho valor”, compartió de manera amable Isaac Hernández en entrevista a SinEmbargo.

Despertares inició en 2011, después de varias ediciones, en el 2019 se decidió parar el proyecto, sin embargo, tras lo ocurrido con la pandemia, Isaac retomó la idea y regresó en 2022 con su novena edición para presentarse en el Auditorio Nacional, recinto que este 2024 lo recibe para celebrar y disfrutar de los mejores bailarines.

¿QUÉ VEREMOS EN DESPERTARES?

Para el mexicano que tras su paso por Europa ha vuelto a San Francisco Ballet, señaló que esta es una edición muy especial ya que artistas a los que llevaba un rato buscando, por fin formarán parte de este espectáculo, tal es el caso de Tiler Peck, bailarina principal del New York City ballet, a quien Isaac le interesa mucho que viva la experiencia de presentarse en un recinto como lo es el Auditorio Nacional. “Yo quiero ver lo qué sucede a una bailarina tan extraordinaria como ella cuando sienta la energía de 10 mil personas, yo sé que eso va a ser como un león que va a salir a comerse el escenario, estoy ansioso por ver eso”.

“En el contenido artístico hay muchas cosas que me ilusionan, por ejemplo, voy a poder presentar la versión más clásica y tradicional de Giselle presentada por dos estrellas de la opera de París y al mismo tiempo en otra parte del programa voy a presentar la versión más moderna e innovadora que es la de Akram Khan, el segundo acto de Giselle que la vamos a poder ver por primera vez fuera de su contexto, situaciones así me hacen sentir bien emocionado y orgulloso también de poder ofrecerle al público esa experiencia de poder contextualizar una historia tan emblemática para mi carrera y para mi profesión”, apuntó.

Entre las figuras destacadas de la danza que forman parte de Despertares 2024 están Natalia Osipova que bailará con Hernández, al igual que Alina Cojocaru; Alessandro Frola, que conmovió a Isaac durante una visita que realizó a Roma; Ana Gabriela Fernández, la pianista mexicana concertista interpretará a Chopin; además de Esteban Hernández, bailarín y hermano de Isaac con quien compartirá escenario en dos ocasiones.

Despertares es un proyecto que se acerca a un público diverso y conecta muy bien con las familias que disfrutan de ver a bailarines que probablemente de de otra manera no podrían. “Yo también soy realista y entiendo que no todo mundo, del público, va a saber lo que significa ver a Alina Cojocaru bailar La Dama de las Camelias pero no me queda la menor duda de que van a entender que es algo especial porque cuando ves excelencia, cuando ves a una artista en plenitud te puede gustar o no, pero entiendes que es algo especial”, dijo Issac.

“Desde que yo empecé a dejar de sentirme con el derecho de tratar de educar al publico a que le gustará lo que a mi me gusta y me enfoque en ofrecer excelencia y una variedad importante para ser justo con la confianza que tienen ellos en el proyecto, empecé a poder llegar a un publico muy diverso que ahora confía en el proyecto porque sabe que esa es la intención del proyecto, que vivan una noche llena de excelencia, una noche irrepetible”.

LA DANZA Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Tras su regreso al San Francisco Ballet, el bailarín originario de Jalisco, protagoniza “Mere Mortals”, una obra que se convierte en una experiencia de música, danza, luz, efectos visuales, se toca el tema de la tecnología y de la inteligencia artificial.

¿Qué piensa Isaac acerca de la inteligencia artificial? “Yo creo que hay un riesgo enorme como lo fue la Revolución Industrial para muchos trabajos y muchas maneras de vida, ahora está sucediendo en una velocidad inimaginable, lo que me parece un grave error es, como industria, voy a hablar en especial del ballet y la danza, es aislarnos de esa realidad, me parece incoherente, me parece contraproducente y por eso me emocionó tanto este proyecto en San Francisco porque no estamos tratando de pretender que va a reemplazar a los bailarines ni al compositor, ni mucho menos, estamos usándola en este ejercicio como una herramienta que nos permite ofrecer una experiencia diferente”.

Respecto a la respuesta del público a la propuesta del San Francisco Ballet con “Mere Mortals”, el también actor apuntó que hubo opiniones divididas, hubo quien lo disfrutó y quien lo odió, sin embargo, lo que resalta es que al tocar un tema tan relevante los permitió acercarse al público que muestra las inquietudes de saber cual sería el lugar de la inteligencia artificial.

“Puedo hablar como artista y te puedo hablar como productor hoy en día, no es la responsabilidad mía como programador ofrecerla al público exactamente lo que espera o lo que quiere ver, también estas organizaciones tienen un mandato muy especifico de innovar, de llevar la profesión al siguiente nivel, de tocar temas relevantes, de seguir siendo relevantes en la sociedad”.

SU IMPACTO EN EL BALLET

Isaac empezó a practicar ballet a temprana edad en el patio de su casa, donde dedicaba cuatro horas diarias a prepararse con su padre, el Maestro Héctor Hernández Valle. A los 11 años de edad, Isaac tuvo que separarse de su familia para aprovechar la beca en el The Rock School for Dance Education. Isaac Hernández ha construido su carrera con esfuerzo y disciplina, además ha llevado el nombre de México a grandes escenarios.

“Creo que el ballet me ha dado una vida extraordinaria, he podido mas que nada conocer a gente fantástica y eso ha sido lo que más he disfrutado de mi posición”, recordó Hernández. Agregó que ha conocido a personas que lo han llevado a entender la vida diferente y a conocer culturas diferentes.

“[El ballet] me ha enseñado a conocer a mí mismo y a forjar mi carácter y mi vida”.

Respecto a lo que Isaac le ha dado al ballet, menciona que hay pocos bailarines que han podido cruzar la línea de las bellas artes y a “semiarrogancia que existe detrás del experto y del bailarín clásico”, pero gracias a su esfuerzo ha logrado normalizar y llevar la danza como algo que es para todos ya sea en una arena para 10 mil personas, en un comercial de autos o haciendo proyectos sociales.

“El poder llevar el ballet a todas estas plataformas, llevarlo al cine, a las series, a la televisión abierta, con Mira Quién Baila llegamos a millones de personas que nunca en la vida habían visto un ballet clásico, pusimos Romeo y Julieta, el año pasado puse el fragmento con mi hermano Esteban y al final esa es la verdadera labor de una persona que está ejerciendo su carrera y que le interesa que, cuando yo no esté, siga habiendo carrera para las siguientes generaciones”.

¿SERIES Y TACOS?

El mexicano es seguidor de la serie Peaky Blinders y se declara fan de Cillian Murphy desde hace años. ¿Qué serie vio recientemente? El también actor, recomendó el documental High & Low, agregó que le gustaría ver Lotus y que la última serie que vio fue Bandidos, protagonizada por Ester Expósito con quien comparte una amistad que nació en Alguien tiene que morir de Manolo Caro.

¿Cuáles son sus tacos favoritos? Isaac contó que siempre que viaja a México pasa a una taquería que se acredita la creación de “las gringas” y sin importar la hora que sea, él ordena tres gringas de pastor sin piña, dos de asada, 5 tacos de pastor sin piña y a veces de costilla.

