Tunas sin pelar: Claudia y Xóchitl se retratan con los personajes más impresentables

Políticos que han sido acusados de corrupción, malversación de fondos o que han generado controversia por sus planteamientos, posturas y conductas han sido recibidos por las por las aspirantes a la Presidencia de México, y en varios de los casos se han fotografiado con ellas e incluso se le ha asignado un lugar dentro de sus respectivas campañas.

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).- Los perfiles más polémicos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y del Verde Ecologista de México (PVEM) se han sumado a las campaña presidenciales de Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, y a la de Claudia Sheinbaum, abanderada de la alianza Sigamos Haciendo Historia, lo que ha desatado diversas críticas.

A Xóchitl Gálvez, por ejemplo, se ha sumado el expresidente Vicente Fox quien propuso la desaparición de los programas sociales, que benefician a miles de mexicanos, y, en su lugar, solicitó a la candidata que en caso de que llegue a la presidencia de México restablezca la pensión millonaria que anteriormente se les otorgaba a los expresidentes.

La postura de Fox no debería sorprender, ya que el exmandatario panista también formó parte del grupo de políticos que aprobó hace poco más de 25 años el Fobaproa, un fideicomiso mediante el cual se convirtió en deuda pública el rescate bancario de empresarios, banqueros y políticos cuyas responsabilidades quedaron impunes por decisión de las bancadas del PRI y del PAN.

Además de Fox, otros personajes que apoyaron el polémico rescate bancario fueron Diego Fernández de Cevallos, también conocido como “El Jefe Diego”, Santiago Creel, el expresidente Felipe Calderón, el exsecretario de Hacienda José Ángel Gurría. Todos ellos ahora apoyan a Xóchitl Gálvez.

Diego Fernández de Cevallos, uno de los impulsores de la candidatura de Xóchitl, quien estuvo de invitada en una fiesta de cumpleaños del panista, no sólo apoyó la creación de Fobaproa, también en 2019 aceptó mantener una deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de poco más de 900 millones de pesos, con multas y recargos, por impuesto predial de una propiedad ubicada Colón, en Querétaro.

Cevallos es señalado de tramar un plan en 2003, junto con el empresario Carlos Ahumada y el expresidente Carlos Salinas de Gortari, con el propósito de dañar al actual Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quién durante toda su administración se ha dedicado a criticar e insultar.

Por su parte, el tabasqueño, desde que estaba en busca de un cargo de elección popular, hace al menos 24 años, acusó a Fernández de Cevallos, de ser uno de los opositores más ricos de México, fortuna que, dijo, había conseguido el panitas gracias a que traficaba “con influencias del poder”.

El pasado mes de enero, la candidata presidencial del PRI, PAN y PRD se reunió con el exmandatario panista Felipe Calderón, quien se encuentra radicando en Madrid, España. Calderón Hinojosa informó en su cuenta de X, red social antes conocida como Twitter, sobre dicho encuentro.

“Me dio mucho gusto saludar esta mañana en Madrid a mi admirada y querida amiga @XochitlGalvez. Abordó entre otras la problemática de educación, salud y sobre todo inseguridad en México. Invitó a todos los mexicanos en el extranjero a registrarse para poder votar en estas elecciones”, indicó el exmandatario.

En otra publicación del expresidente en la misma red social, compartió un fragmento en video del discurso de Xóchitl Gálvez, en el que destacó la referencia a la inseguridad que existe en el país.

Me dio mucho gusto saludar esta mañana en Madrid a mi admirada y querida amiga @XochitlGalvez. Abordó entre otras la problemática de educación, salud y sobre todo inseguridad en México. Invitó a todos los mexicanos en el extranjero a registrarse para poder votar en estas… pic.twitter.com/1agTuJeeer — Felipe Calderón 🇲🇽 (@FelipeCalderon) February 11, 2024

Contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa existe una denuncia ante la Corte Penal Internacional en la Haya, Países Bajos, por crímenes de lesa humanidad. Además, el exmandatario ha estado en el escrutinio público desde la detención de Genaro García Luna, quien pactó con cárteles del narcotráfico mientras era titular de la Secretaría Seguridad Federal, en el mandato de Calderón.

El otro expresidente panista Vicente Fox tambie´n ha expresado su apoyo a Xóchitl Gálvez, a quien, incluso, ha pedido que, de llegar a la Presidencia de México en 2024, retire los programas sociales y en su lugar le devuelvan la pensión que le correspondía por ser exmandatario, ya que ha “batallado económicamente”.

En una entrevista con el periodista Fernando del Collado para el programa “Tragaluz” del canal de YouTube de Latinus, llamó a la posible candidata del Frente Amplio por México -que conjunta a los partidos PAN, PRI y PRD- a quite los programas sociales, la mayoría de ellos impulsados por la actual administración de Andrés Manuel López Obrador.

“Ojalá y Xóchitl [Gálvez] nos cumpla de que los huevones no caben en el Gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó de que estén recibiendo programas sociales: ‘¡A trabajar cabrones!’, como dice Xóchitl”, citó Fox Quesada, quien aseguró que ha enfrentado dificultades económicas luego de la cancelación de su pensión como expresidente.

Este el pensamiento de derecha de Xóchitl Gálvez y Vicente Fox: “Ojalá Xóchitl cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estén recibiendo programas sociales. !A trabajar cabrones como dice Xóchitl! ”

RT👇pic.twitter.com/4070KoQb0E — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) July 19, 2023

Pese a considerar a Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como un “priista muy malo”, Gálvez aceptó ser respaldada en su candidatura presidencial por la colación Fuerza y Corazón por México, que está integrada por el PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Y es que durante el periodo de precampaña, cuando ya estaba haciendo labor propagandística respaldada por dicha alianza, Xóchitl expresó que entre los malos priistas con los que no trabajaría estaba Alito. “Hay muy malos priistas con los que yo no trabajaría como Bartlett, o como Alito, o como ahora el ex gobernador de Hidalgo, Fayad”, dijo.

Las desatinadas declaraciones de Gálvez tuvieron lugar en noviembre de 2023, durante una conferencia de prensa realizada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuando la panista aseguró que existen “muy malos priistas” con los que nunca trabajaría como el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, o el exgobernador de Hidalgo Omar Fayad.

Sin embargo, también mencionó al dirigente nacional del PRI, a quien únicamente se refirió como “Alito”. “Entonces, son una bola de oportunistas que están en un momento y brincan para otro”, añadió Xóchitl en sus comentarios. Luego de que le hicieran ver su tropiezo, elogió el trabajo de Moreno Cárdenas y sus esfuerzos en el partido.

“Créanme que yo tengo un enorme respeto por el presidente del PRI, estoy contenta de ir con el PRI, con Alejandro Moreno. Hemos coincidido en sacar adelante al país y hoy me siento muy acompañada”, expresó la candidata de la alianza opositora, pero que no ha sido el primero de ese tipo.

Días después Gálvez Ruiz ofreció disculpas a Moreno Cárdenas luego de llamarlo “mal priista“, como Omar Fayad y Manuel Bartlett. “Hablé con Alito. El día de ayer le ofrecí una disculpa. Yo sí quiero decirlo: estoy orgullosa de caminar con el PRI. Lo digo sinceramente, lo digo convencida. Lo digo, que lo que nos une en este proyecto es muy importante”, dijo.

“Hay muy malos priístas que yo no trabajaría (sic) como Alito” -Xóchitl Gálvez Acto seguido “tengo un enorme respeto por el presidente del PRI, estoy contenta en ir con el PRI, con Alejandro Moreno” Alguien explíquele 🙏 que Alito y Alejandro Moreno son la misma persona pic.twitter.com/Z1C3wHFdiz — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) November 10, 2023

Durante un encuentro con la prensa de Nuevo León, la entonces precandidata presidencial del Frente Amplio por México fue cuestionada por el “lapsus” que sufrió días antes y que provocó comentarios en contra de Moreno, el cual aclaró con el líder priista, con quien se comunicó para ofrecerle una disculpa y continuar con el partido tricolor para las elecciones de este 2024.

“Yo conozco en ‘Alito’ a un hombre valiente, echado para adelante. A pesar de la persecución que tuvo, no dejó el Frente Amplio por México. Porque toda la intención es que no hubiera esta alianza que hay aquí; porque esta alianza sí que los tiene preocupados en Palacio Nacional”, afirmó.

Además, el pasado mes de enero, Xóchitl reiteró que requiere de la “experiencia y fuerza” de “Alito”, y de otros priistas en su campaña presidencial de 2024, ya que, dijo, “es un cabrón”. “Los malos priistas ya se fueron, se quedaron los que creen en México y yo les quiero decir que los necesito, los necesito en la calle”, comentó.

El 16 de agosto de 2022, la Fiscalía de Campeche presentó a la Cámara de Diputados una solicitud de juicio de procedencia para quitarle el fuero a Moreno Cárdenas y avanzar en la investigación en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito.

Aunado a la causa de la Fiscalía de Campeche se sabe que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación en contra de Alejandro Moreno Cárdenas por al menos cinco delitos: tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal.

Les presento a Xóchitl, la candidata del PRI a la Presidencia: “Necesito la experiencia y la fuerza de Alito, porque vaya que es un cabrón” ¿Será ésta su peor versión hasta el momento? pic.twitter.com/icShkMPZ5J — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) January 30, 2024

Otro personaje polémico que se ha sumado a la campaña de Gálvez es Arturo Montiel Rojas, exgobernador del Estado de México y quien cuenta con señalamientos de corrupción y de presunto enriquecimiento ilícito. El priista reapareció en un mitin de Gálvez Ruiz, quien aseguró que el exmandatario estaba entre los “mejores priistas”, luego de irse en contra de Eruviel Ávila, también exgobernador mexiquense y que se sumó a la campaña de Claudia Sheinbaum.

Fue a inicios de marzo, cuando Montiel Rojas acudió a un mitin de la candidata presidencial que se llevó a cabo en territorio mexiquense. En redes sociales circularon imágenes en las que se puede observar al exgobernador, junto a su esposa Karla Cortés Treviño, convivir con Gálvez. Esa fue la primera vez que los captaron juntos.

Semanas después, durante otro mitin en el Centro Cultural Luis Nishizawa, en el municipio de Atizapán, Estado de México, Xóchitl aseguró que el exmandatario mexiquense era de los “mejores priistas”, pese a que sobre este pesan acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito.

“Vamos a sumar a los mejores cuadros [a su proyecto], a los mejores panistas, a los mejores priistas. Montiel, que está aquí, nos ha estado ayudando porque es un hombre que de verdad está convencido”, expresó la candidata (…). Aquí que se quedaron buenos priistas, se quedaron buenos panistas, se quedaron buenos perredistas, se quedaron muchos ciudadanos conmigo”, dijo Gálvez.

Montiel Rojas, frustrado aspirante presidencial, ha sido señalado en el pasado por el origen de su riqueza. Entre 2005 y 2006, cuando terminó su Gobierno en el Estado de México se le acusó de enriquecimiento ilícito y peculado, pero una investigación a cargo de una Fiscalía especial creada en 2005 por el entonces Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, su sobrino, lo libró de toda culpa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Karla Cortes Treviño (@karlalcortes)

No es el único caso.

Pese a que en 2017, el PAN calificó a Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila, como “el peor tirano en la historia de la entidad”, actualmente el exmandatario se desempeña como coordinador territorial de campaña de Xóchitl Gálvez.

Siete años después de que el partido blanquiazul acusó a Moreira de nepotismo, de fraude electoral, así como de ser el responsable de la crisis de inseguridad, pobreza y endeudamiento en Coahuila, estos señalamientos se olvidaron y el exgobernador fue el encargado de presentar la estrategia de seguridad de Gálvez

Desde hace años, Rubén Moreira ha sido señalado por los delitos de corrupción y fraude, por lo que incluso el PAN en el Congreso de Coahuila denunció ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) al exmandatario por el desvío de 32 mil millones de pesos durante su administración y la de su hermano, Humberto Moreira.

De acuerdo con información de la cuenta pública y del Sistema Integral de Inversión Pública (SIP), de 2006 a 2011 se declaró esa cantidad como inversión, pero no constan como realizadas en ningún lado. En septiembre de 2016, el blanquiazul también denunció penalmente a Rubén Moreira por el presunto desvío de 160 millones de pesos a empresas fantasma.

El pasado mes de febrero, Alejandra del Moral, excandidata a la gubernatura del Estado de México y acusada de presunto fraude, se sumó al equipo de Gálvez. “Se les dijo y se les avisó…. Valiente y congruente. Firmes con la Alianza y Corazón por México”, expresó Del Moral en la red social X, confirmando el apoyo hacia la candidata de oposición.

Se les dijo y se les avisó…. #ValienteyCongruente. Firmes con la Alianza Fuerza y Corazón por México. @XochitlGalvez pic.twitter.com/pERXZKpJpR — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) February 22, 2024

En mayo de 2023, vecinos de Hacienda Balboa y Quinta Montecarlo acusaron que Paulina Alejandra del Moral Vela, siendo Alcaldesa de Cuautitlán Izcalli (2009-2012), cometió un presunto fraude por más de 115 millones de pesos mediante la simulación en la compra-venta de mil 049 casas a la empresa Promoción y Desarrollos Urbi.

De acuerdo a la denuncia interpuesta el 26 de abril de 2011 y a la cual SinEmbargo tuvo acceso, dicha simulación habría dejado inconclusa las obras, mismas que se habrían vendido a sobreprecio, entre 1.7 y 2.5 millones de pesos. Además, las viviendas habrían sido entregadas con vicios ocultos, de acuerdo con las denuncias de los vecinos.

A estos señalamientos se sumaron una polémicas declaraciones que la excandidata mexiquense hizo durante el proceso electoral que se llevó a cabo en el Estado de México. Esto luego de que del Moral llamó a la militancia priista a hacer lo que sabe hacer “para bien o para mal” y así poder ganar la gubernatura de esa entidad.

“Tomen su lugar en la batalla y hagan lo que saben hacer, para bien o para mal, queremos constancia de mayoría, no de buena conducta, salgan y ganen la elección que tienen mucha candidata y tendrán mucha Gobernadora”, fueron las palabras pronunciadas la mañana Del Moral, en una reunión en la Casa del Militante del PRI estatal.

El pasado mes de enero, Xóchitl Gálvez Ruiz anunció y aprobó el regreso de Mario Fabio Beltrones, priista, quien carga a cuestas señalamientos y derrotas en su paso como dirigente del partido tricolor. Fue durante un evento masivo que la candidata presidencial calificó al exdirigente del PRI como un hombre preparado y trayectoria que podría contribuir a ganar la presidencia de México.

“Yo tengo una buena impresión del exsenador, del expresidente del PRI, me parece que es un hombre con conocimiento, con trayectoria y serán los sonorenses los que tomen la decisión, pero me parece que el PRI hace bien en mandar cuadros competitivos”, Dijo Gálvez en declaraciones a medios.

A lo largo de su trayectoria, sobre todo en las últimas dos décadas, Manlio Fabio Beltrones ha sido blanco de señalamientos que lo involucran a él, y a sus cercanos, en tramas de corrupción gestadas desde el poder e incluso con presuntos vínculos con el narcotráfico.

En 2021, el político sonorense enfrentó señalamientos que lo involucraban tanto a él como a sus cercanos en un escándalo de dinero relacionado con depósitos millonarios a la Banca Privada d’Andorra (BPA). Aunado a los escándalos por corrupción y desvió de recursos públicos, están los supuestos nexos del priista con grupos del crimen organizado.

El pasado 11 de abril, la candidata de la derecha Xóchitl Gálvez Ruiz encabezó un encuentro con mujeres en Naucalpan, Estado de México, al que acudió el panista Enrique Vargas del Villar, actual candidato al Senado, quien es señalado de violencia de género.

¡En el Estado de México, ganaremos con @XochitlGalvez la Presidencia de la República, el Congreso Federal; los Congresos Locales y las Presidencias Municipales! #UnidosSomosMásFuertes#VargasXEdomex#VargasSenador pic.twitter.com/c0SR2XhLcm — Enrique Vargas Del Villar (@EnriqueVargasdV) April 14, 2024

Vargas del Villar, quien ha sido Diputado local por el PAN, presidente municipal de Huixquilucan y aspirante a gobernar el Estado de México, guarda un pasado de ataques: desde amenazar policías hasta el escándalo que generó cuando golpeó a una tía, situación por la que incluso fue a dar a la cárcel.

Y aunque el panista no se encuentra en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Ejercer Violencia Política Contra las Mujeres en razón de género del Instituto Nacional Electoral (INE), lo cierto es que Vargas del Villar cuenta con señalamientos por sus conductas violentas que han sido consignadas por los medios.

A ver señores panistas, aquí tienen al quien será su candidato a gobernador por el Estado de México. Se llama @EnriqueVargasdV y está es una de sus historias de terror. pic.twitter.com/lCyRt5FoRi — Vero Islas (@LOVREGA) August 6, 2022

Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez, conocido como Paco Cienfuegos, coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, en esa misma entidad, fue señalado por malos manejos de recursos públicos, por lo que incluso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que inició una investigación en contra del también exdiputado del PRI, acusaciones por las que Xóchitl salió en defensa del priista.

“Celebro que Francisco Cienfuegos tenga esa certeza, esa claridad de que las acusaciones en su contra son infundadas. Él dice que no tiene un amparo justamente porque no tiene nada que temer”, señaló Gálvez durante conferencia, denominada de la Verdad, del pasado 9 de febrero,

“La investigación data del 2022 y que ya ha puesto a disposición de las autoridades con toda la información que le requieran, pero que hasta el momento no le han requerido ningún tipo de información”, reiteró la candidata presidencial de la alianza opositora, quien sostuvo que “sus adversarios políticos” sólo buscan “descalificar a cada persona que se sume a su proyecto”.

NOMBRA XÓCHITL GÁLVEZ COORDINADOR DE CAMPAÑA EN NL A PACO CIENFUEGOS Durante una reunión entre la candidata presidencial del Frente, @XochitlGalvez, y los líderes del PRI, @alitomorenoc y @SantiagoCreelM, anunciaron el nombramiento de @pacocienfuegos como delegado de campaña en… pic.twitter.com/0ujg5WY3s3 — El Rincón de Maquiavelo (@rdmaquiavelo) January 31, 2024

El pasado 12 de abril, Xóchitl Gálvez expresó públicamente su respaldo a priista Adrián de la Garza, quien busca reelegirse como Alcalde de Monterrey, Nuevo León, de las acusaciones por presuntos actos de corrupción durante su anterior gestión como edil que el partido Movimiento Ciudadano ha hecho en contra de él.

En entrevista a medios, luego de un diálogo que Gálvez sostuvo con miembros de la Cámara de la Industria de Transformación (CAINTRA) de Nuevo León, la candidata presidencial opositora sostuvo que el partido naranja busca ganar con denuncias lo que no podrá ganar en las urnas.

“Ellos quieren ganar con denuncias y no con votos. Si hay algún acto ilícito, que se investigue, porque es muy fácil decir, fulano, mengano, si hay algo que este gobierno cree que alguien hizo mal que investigue, pero denostar a las personas no. Yo insisto, quien tenga alguna denuncia que la dé”, consideró la candidata de Fuerza y Corazón por México.

Las declaraciones de Xóchitl fueron en respuesta a la pregunta sobre el impacto que podría tener en su campaña incluir perfiles como el de Francisco Cienfuegos y Adrián de la Garza, abanderado de la alianza Fuerza y Corazón por Nuevo León, a quien el partido naranja acusa de haber otorgado un contrato por 10 millones de pesos a una empresa “fantasma”.

Muchas felicidades @AdrianDeLaGarza por tu registro como candidato a Alcalde de Monterrey. Esta ciudad merece seguridad, prosperidad, agua y calidad de aire. Estoy convencida que juntos podemos darle a MTY todo lo bueno que merece. ¡Cuentas con todo mi apoyo! #MxSinMiedo pic.twitter.com/CiA74EbDOA — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) March 11, 2024

Otro de los personajes con señalamientos por presunto enriquecimiento ilícito es Ildefonso Guajardo, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Economía durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, pese a lo cual se sumó al equipo de campaña de Xóchitl Gálvez.

En 2021, el exfuncionario fue vinculado a un proceso judicial por el delito de presunto enriquecimiento ilícito, no obstante, en febrero de 2022, dicho proceso penal fue suspendido por un juez federal bajo el argumento de que Guajardo contaba con fuero constitucional, mismo que había adquirido en septiembre de 2021, luego de asumir como diputado federal.

Desde el 2023, José Ángel Gurría, Secretario de Hacienda durante el mandato de Ernesto Zedillo y quien también participó en la aprobación del Fobaproa, se sumó al equipo de Xóchitl Gálvez. Gurría fue el encargado de diseñar el Proyecto de Nación de la candidata opositora, al que denominó “Hacia un Programa de Gobierno 2024-2030”, mismo que fue avalado por el frente que componen los partidos PRI, PAN y de la Revolución Democrática (PRD).

Que no se le olvide a ningún mexicano. Él encargado de construir el proyecto del Frente Amplio de Xóchitl Gálvez será José Ángel Gurria. Sí, el Secretario de Hacienda que impulsó y operó el FOBAPROA y que le aprobaron el PRI y el PAN. Los saqueadores a la nación quieren volver. pic.twitter.com/joeW9GbY7B — Dany Santoyo (@danysantoyo_) August 19, 2023

Y TAMBIÉN SHEINBAUM SUMA PERFILES POLÉMICOS

La candidata de la alianza Sigamos haciendo historia, que conforman los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), también ha sido captada junto a figuras cuestionables de la política, de quienes ha recibido el apoyo y en varios de los casos también les ha brindado un espacio dentro de su campaña.

Es el caso de Eugenio Hernández Flores, exgobernador priista de Tamaulipas y quien estuvo seis años en prisión por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. A mediados del mes de marzo, el político recibió y se tomó una fotografía con Claudia Sheinbaum, cuando ella realizaba una gira de campaña por el municipio de Reynosa.

A través de redes sociales, Hernández Flores, quien actualmente es candidato al Senado de la República por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), compartió la imagen con la candidata presidencial de Morena. En la fotografía también sale la expanista Maki Esther Ortiz Domínguez, con quien competirá en fórmula por un lugar en la Cámara Alta.

“¡Bienvenida a Tamaulipas, Dra. Claudia Sheinbaum! En unidad seguiremos construyendo el segundo piso de la transformación en México y Tamaulipas. La 4T también es verde“, escribió el exmandatario de Tamaulipas.

El ahora candidato a Senador estuvo presente en la conferencia de prensa ofrecida por la abanderada presidencial, en el municipio de Reynosa, y acompañó a Sheinbaum Pardo en el templete, junto con otras y otros candidatos al Congreso de la Unión, en el acto efectuado en la plaza principal de Matamoros.

¡Bienvenida a Tamaulipas Dra. @Claudiashein ! La transformación de Tamaulipas y México va de Verde y junto a @EugenioHdzFTam tenemos la fórmula para dar resultados.#La4TsePintadeVerde 💚 pic.twitter.com/3cu167ysVi — Maki Ortiz (@MakiOrtizD) March 19, 2024

Hernández Flores fue detenido el 6 de octubre del 2017, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por la presunta adquisición de dos predios de mil 600 hectáreas en Altamira, propiedad del Estado, según la carpeta de investigación 67/2017, caso por el que también se le decretó su libertad.

No obstante, existe una solicitud de extradición a Estados Unidos, donde la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, buscaba procesar al exgobernador, por el delito de asociación delictuosa para lavar dinero, para lo cual la defensa de Hernández Flores tramitó el amparo 788/2018, mismo que estaba pendiente de resolver.

Las autoridades estadounidenses empezaron a investigar a Hernández Flores por presuntamente operar un esquema para defraudar a los bancos Inter National Bank, Lone Star Bank e International Bank of Commerce, con el propósito de obtener fondos y créditos.

El pasado 26 de agosto de 2023, Hernández Flores abandonó el penal de Tenango del Valle, en el Estado de México, para llevar su proceso de extradición a Estados Unidos en libertad. La Fiscalía General de la República denunció la conducta “inadmisible” del Juez federal que concedió el cambio de medida cautelar y alertó sobre el peligro de fuga.

¡Bienvenida a Tamaulipas Dra. @Claudiashein!

En unidad seguiremos construyendo el segundo piso de la transformación en México y Tamaulipas. La #4T también es verde✌️🏼💚#EugenioHernándezFlores #PorAmorATamaulipas pic.twitter.com/5ZHb0TG9v7 — Eugenio Hernández Flores (@EugenioHdzFTam) March 19, 2024

Otro caso es el del exgobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello, quien se sumó al equipo de campaña de Sheinbaum, como coordinador de alianzas. “Quiero presentarles el equipazo ganador del 2 de junio de 2024, como ven hay una enorme unidad en nuestro movimiento”, expresó en ese momento.

El exmandatario ha acompañado en diversas ocasiones a la candidata oficialista, una de las más sobresalientes fue cuando durante un evento en San Luis Potosí, el político del PVEM saludó a la exjefa de Gobierno capitalino con un abrazo y un beso en la mano, momento que quedó registrado en video.

Manuel Velasco besó la mano de Sheinbaum durante evento en SLP ALV, vividores hacen de todo para vivir del presupuesto. pic.twitter.com/ymUZKQ9oLH — Fernando Diaz (@fdiaz2050) March 7, 2024

Velasco Coello es reconocido por sus compañeros de partido, como Arturo Escobar, por su habilidad para relacionarse con figuras de diversas fuerzas políticas. Precisamente por esas redes políticas y familiares, gobierne la derecha o la izquierda, el exgobernador de Chiapas siempre está bien posicionado.

Además, al exgobernador de Chiapas se le ha señalado por presuntos actos de corrupción, incluso, Santiago Nieto lo acusó de ofrecerle dinero. En su libro Sin filias ni fobias (Grijalbo, 2019), Nieto relató que mientras era titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) visitó a Velasco Coello, quien era Gobernador de Chiapas.

En ese encuentro, ​​Velasco Coello no sólo se comportó de una manera arrogante, además, le ofreció dinero a Nieto, quién sólo estaba intentado explicarle que buscaban coadyuvar para la prevención de delitos electorales durante aquellas elecciones de 2015. Con base en esa reunión, Nieto, ahora candidato a Senador por Morena, califica como ruin y ordinario al exgobernador.

En diciembre de 2023, Adrián Rubalcava, Alcalde de Cuajimalpa en la Ciudad de México y a quien fue señalado en un informe como agresor de periodistas, anunció su renuncia al PRI, al mismo tiempo que ofreció su respaldo a la candidata presidencial de Morena Claudia Sheinbaum, apoyo que fue bien recibido por la dirigencia de Morena.

Durante un evento público, Rubalcava explicó que presentaría su renuncia definitiva al PRI por la falta de respaldo que recibió ante la queja que presentó por el procedimiento que se siguió para definir al precandidato del Frente Amplio por México (FAM) al Gobierno de la Ciudad de México, del que el exalcalde de Benito Juárez Santiago Taboada fue elegido como abanderado.

“A partir del día de hoy los consejeros que estamos presentes y su servidor dejamos de manera definitiva el Frente Amplio por la Ciudad de México y hemos empezado a valorar la posibilidad de transitar en acompañamiento con la Doctora Claudia Sheinbaum”, declaró Rubalcava Pérez.

“Mi equipo, mis consejeros, mis simpatizantes y sin duda parte de la población que el día de hoy me acompaña y me representa en distintas alcaldías, hemos generado reuniones y hemos considerado que la buena coordinación que tuvimos con la doctora y el apoyo que recibimos, marca una pauta de apertura y de capacidad de diálogo que hoy no encontramos en el Frente Amplio”, agregó.

El respaldo de Rubalcava fue bienvenido por la dirigencia de Morena pese a que la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), exhibió en un informe al Alcalde de Cuajimalpa como agresor de periodistas.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) abrió un expediente en contra de Rubalcava por agresiones contra medios como SinEmbargo, Aristegui Noticias, entre otros; pero decidió, en tiempos de Enrique Peña Nieto, no avanzar en esa investigación.

La CNS grabó a Rubalcava ordenando ataques en redes sociales, no solamente contra periodistas y medios, sino también contra políticos, incluso de su propio partido. Uno de ellos fue Luis Espinosa Cházaro, con quien ahora le hermana la inconformidad con el proceso interno opositor de la capital.

A los pocos días del anuncio del Alcalde Cuajimalpa, éste estuvo presente en un evento proselitista de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en donde hubo pancartas en las que se podía leer la frase “Nos Adoptas”, y los tres posaron para la foto.

También en diciembre de 2023, tuvo lugar una desbandada de varios priistas de antaño, quienes buscaron refugio en las filas de Morena. Entre ellos, el exgobernador mexiquense Eruviel Avila, junto con otros miembros del tricolor anunciaron públicamente la creación de un “Frente Progresista” en apoyo a Claudia Sheimbaum.

“Formalmente, y con toda la convicción, me sumo a esta alianza progresista en favor de la doctora Claudia Sheinbaum. Y lo hago con toda convicción. Es una decisión que era importante tomar, y tomarla a tiempo”, aseguró Ávila, quien encabezó el anuncio junto a sus compañeros.

En el anuncio, Ávila elogió a Sheinbaum como una gran científica que ampliará el derecho a la educación en México, y la calificó como una mujer “preparada y con la sensibilidad para poder seguir transformando al país”. “No estoy buscando chamba, ni hueso”, afirmó Eruviel.

Hoy, un grupo de mexicanas y mexicanos, de distintas partes del país, hemos decidido conformar la #AlianzaProgresista en apoyo a la doctora @Claudiashein 1/4https://t.co/mFXRCEkM3m — Eruviel Ávila (@eruviel_avila) December 19, 2023

Avila fue acusado de operar en la elección de 2017 en contra de Morena, cuya gestión fue señalada en Auditorías por presuntos desfalcos a los recursos públicos de esta entidad y que en 2018 acusado por Artículo 19 inhibir libertad de expresión del periodista Humberto Padgett a quien demandó por 11 millones de pesos.

Ahora, bajo el amparo del PVEM, el exmandatario mexiquense se dedica a promover el proyecto de Sheinbaum, bajo el argumento de que es una mujer preparada, por lo que pide a los ciudadanos que voten por el partido verde, ya que, asegura, este instituto político representa el perfil de la candidata oficialista.

Otro de los perfiles que se sumó al proyecto de la exjefa de Gobierno capitalino fue Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, quien dejó su Gobierno con millones de pesos por aclarar e hijo de José Murat Casab, exgobernador de Oaxaca entre 1998 y 2004, uno de los principales impulsores del Pacto por México, en el cual el PAN y el PRD abrazaron las reformas estructurales del Presidente priista Enrique Peña Nieto, y cuya fortuna ha sido objeto de escrutinio.

Por ejemplo, en 2015 el medio The New York Times reportó que poseía propiedades millonarias en la “Gran Manzana”, algo que el exmandatario negó, aunque en ese entonces sí reconoció que 10 años atrás había comprado dos departamentos en Utah.

A inicios del mes de marzo, Murat, candidato a Senador plurinominal por Morena asistió a un mitin de Sheimbaum en Metepec, Estado de México, en donde ambos se saludaron con un abrazo e intercambiaron algunas palabras, momento que quedó inmortalizado por algunos medios nacionales.

– Con Información de Dulce Olvera, Guadalupe Fuentes López, Alfonso López Dávila, Obed Rosas y Zona Franca

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.