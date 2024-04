BITS | Previo: Alfa World of Warcraft: The War Within, un futuro prometedor

Una de las características más destacadas que se introducirá en la expansión, es el “Dynamic flying”, el cual cambia por completo la fórmula que ha existido por décadas.

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).- Posiblemente estamos frente a una de las mayores revoluciones dentro del universo de World of Warcraft y es que la próxima expansión, The War Within, no sólo marca el inicio de lo que conoceremos como la “Wordsoul Saga”, sino también el final de muchos elementos, desde la interfaz hasta el sistema de juego que ya llevaban años sin cambios, por lo que esto es una gran noticia.

Hace unos cuantos días tuvimos la oportunidad de comenzar a jugar de manera anticipada la versión alfa de la nueva expansión del juego que llegará en algún momento de este 2024: The War Within. Durante esta alfa -que ya está disponible para el público general- pudimos ver algunos de los cambios que llegarán a la nueva expansión, como la nueva zona, la Isla de Dorn, algunas de las misiones de inicio de la expansión, los cambios en la opciones de niveles como los “Hero talents”, así como la evolución a las opciones de vuelo con la introducción del “Dynamic flying”. Además de que tuvimos la oportunidad de platicar con Abigail Manuel, Senior Narrative Designer y Gabriel González, Lead Visual Development Artist, quienes profundizaron un poco más en ciertos aspectos del juego.

Los “Hero Talents” son una nueva característica que podremos ir desbloqueando del nivel 71-80 y al mismo tiempo representan algo a lo que hemos estado acostumbrados con el árbol de talentos normal, sin embargo, ahora desbloquearemos un árbol de talentos adicional en el cual cada clase tiene acceso a dos opciones de “Hero talents” que básicamente nos dan acceso a nuevos poderes dependiendo de si nuestra clase es Death Knight, Warrior, Mage o Warlock, entre muchos otros.

Platicando un poco más de lo que representan estos nuevos talentos, el equipo mencionó lo siguiente: “Estamos emocionados con los cambios que llegarán con los ‘Hero Talents’, además creo que añade una interesante narrativa en el cómo los jugadores y sus personajes pueden evolucionar en esta rama heroica de sus talentos”, mencionó Abigail Manuel, Senior Narrative Designer.

Por su parte, Gabriel González, Lead Visual Development Artist, compartió que “los ‘Hero Talents’ fueron creados par que los jugadores se adentren en la fantasía, que quieran adentrarse aún más en su personaje y en lo que pueden hacer”, mencionó.

El inicio de la expansión nos presenta un evento sorprendente, que por supuesto no revelaremos, pero que nos lleva en conjunto con los líderes de la Horda y la Alianza a Khaz Algar, el nuevo destino que podremos explorar en la expansión y específicamente a la Isla de Dorn, donde comenzará tu aventura, siendo esta zona introductoria una una verdadera sorpresa, con un gran nivel de detalle, en ciertos puntos nostálgica, pero increíblemente trabajada, las batallas, los enemigos, fue una gran primera experiencia que nos dejó ansiosos por ver más.

Una de las características más destacadas que se introducirá en la expansión, es el “Dynamic flying”, el cual cambia por completo la fórmula que ha existido por décadas -en referencia a volar dentro del juego- y toma por completo la función introducida en la expansión pasada, Dragonflight, donde básicamente ya no desbloquearemos la opción de volar a cambio de oro, ni tendremos un vuelo estático, sino que ahora todas nuestras monturas que volaban, ya tendrán esta nueva opción que se basa en el “Dragon riding” y que nos brinda habilidades para volar más rápido a cambio de “glyphs”. Lo cual se siente diferente, es un gran cambio específicamente para nuevos y viejos jugadores.

Hablando de los cambios que se introducen en la nueva expansión, Abigail Manuel, mencionó lo siguiente: “honestamente creo que estamos haciendo un gran trabajo, especialmente para nuevos jugadores para que realmente lo disfruten, hemos hecho mejoras en la calidad de vida del juego como ‘Warbands’, esta opción de desbloquear cosas a través de diferentes cuentas, los ‘Dwelves’ que son pequeñas mazmorras que puedes completar solo o con más personas, así como mucho del contenido es accesible desde que llegas a la Isla de Dorn, no tienes que ser un experto en ello”.

World of Warcraft: The War Within promete mucho para todo tipo de jugadores y, aunque en esta Alfa apenas pudimos tocar la superficie de todo el contenido que viene en camino, fue una gran introducción y vistazo a toda la información nueva que podremos conocer en los próximos meses.

