Derbez insiste en el veto por el Tren Maya, pero acepta el argumento de Azcárraga

Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).- Eugenio Derbez respondió al empresario Emilio Azcárraga tras la polémica en que el actor aseguró que fue vetado de Televisa después de que se pronunciara en contra de la construcción del Tren Maya.

El presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa anteriormente había empleado fragmentos del noticiero “Al Aire con Paola Rojas” para exponer que la televisora efectivamente había entrevistado a Eugenio Derbez; así como probar la cobertura sobre el posicionamiento del actor contra la construcción propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿Por qué razón después del 30 de marzo, me cancelaron dos entrevistas y no hay una sola nota en Televisa en donde hablen de mí, o del Oscar, o de mi nueva película?”, preguntó.

Asimismo, recalcó que, por motivo de la gira promocional de su nueva película The Valet, todos los medios de comunicación fueron convocados —incluyendo a Televisa— pero ningún programa de la televisora hizo acto de presencia.

“Si no estoy vetado, pídele a Televisa Espectáculos que con sus notas demuestre que SÍ VINIERON a cubrir el estreno de mi película The Valet, que a partir de hoy ya está disponible en Star+, ¡no te la pierdas! ¡Óigame no! ¡Mejor Paty Chapoy me recibió en su programa!”, continuó.