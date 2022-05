¿Veto a Eugenio Derbez por “hablar del Tren Maya”? Ejem, no. Emilio Azcárraga se ríe

Emilio Azcárraga Jeanen rechazó las declaraciones que Eugenio Derbez hizo en entrevistas y reveló la razón de la molestia del actor.

Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo).- El dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, negó este viernes que Eugenio Derbez esté vetado de la televisora por sus opiniones sobre el Tren Maya, como aseguró el actor en entrevistas con diferentes medios de comunicación.

“De repente me dicen que tienen prohibido entrevistarme. No me lo dijo ninguna personalidad, sólo la gente de abajo, de que había un rumor rondando y me cancelaron las entrevistas”, dijo el actor en el programa radiofónico.

“No lo entiendo, no sé, según esto, soy parte de Televisa-Univisión, pero estoy vetado en México. En Estados Unidos no, pero en México no me han dado la razón exacta. Supongo que es por el tema del Tren Maya”, dijo Derbez en otra entrevista.

Un mes antes, en una entrevista con la periodista Azucena Uresti, el también productor dio a entender un supuesto veto por parte de la televisora: “La última vez que di una entrevista me vetaron de Televisa y recibí muchas amenazas de muerte”.

De acuerdo con el actor, después de la premiación de los Óscar regresó a México para ser entrevistado por programas de Televisa y le cancelaron de último momento.

“Regreso de los Oscares, me entrevista todo mundo y de repente toda la gente de Televisa me dice: ‘hay un memo que dice que tenemos prohibido entrevistarte a ti, estás vetado’”, recordó.

En su cuenta de Twitter el empresario publicó un hilo para explicarlo todo: “Antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon”.

La publicación consta de dos fragmentos del noticiero matutino “Al Aire con Paola Rojas” en donde la conductora conversó con el actor acerca del triunfo de Coda en los Premios Óscar y cuando diferentes personalidades del mundo del espectáculo se unieron en una campaña para exigir un alto a la construcción del Tren Maya.

Finalmente, con un meme de un antiguo personaje de Eugenio Derbez, el dueño de la televisora explicó que la verdadera razón por lo que el actor está enojado es porque no le han dado los derechos del programa “La Familia Peluche”.

… y nuestra cobertura de Selvame del Tren… y te mando todo, todo lo que me sobra. 2/3 pic.twitter.com/DECp5TJyYA — emilio azcarraga (@eazcarraga) May 20, 2022