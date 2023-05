Las fuerzas rusas no han ocupado la ciudad de Bájmut, afirma Zelenski en cumbre de G7

Por Susie Blann y Elise Morton

Kiev, 21 de mayo (AP).— El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el domingo que las fuerzas rusas no han ocupado Bájmut, lo que arrojaba dudas sobre las afirmaciones de Moscú sobre que la ciudad oriental ucraniana había caído.

“No estamos arrojando gente a morir”, dijo Zelenski en ucraniano a través de un intérprete. “La gente es el tesoro. Comprendo claramente lo que ocurre en Bájmut. No puedo competir con ustedes los detalles técnicos de lo que ocurre con nuestros guerreros”.

La incertidumbre de la guerra hacía imposible verificar la situación sobre el terreno en la batalla más larga desde la invasión rusa en febrero del año pasado, y una serie de comentarios de funcionarios ucranianos y rusos aumentaban la confusión sobre el asunto.

La respuesta de Zelenski en inglés a una pregunta anterior en la cumbre sobre la situación de Bájmut fue interpretada por muchos como una admisión de que la ciudad había caído ante fuerzas rusas.

Cuando se le preguntó si la ciudad estaba en manos ucranianas, el mandatario dijo “Creo que no, pero tienen que entender que no queda nada. Lo destruyeron todo. No hay edificios. Es una lástima. Es tragedia”.

“Por hoy, Bájmut está sólo en nuestros corazones. No hay nada en ese lugar, sólo tierra y muchos rusos muertos”, añadió.

El Secretario de prensa de Zelenski retiró después esas declaraciones.

Militares y responsables ucranianos de defensa dijeron que los combates seguían en marcha. La Viceministra ucraniana de Defensa, Hanna Malyar dijo que los combates con fuerzas rusas continuaban y llegó a decir que las tropas ucranianas habían “puesto la ciudad bajo un cerco parcial”, horas después de Moscú y el ejército privado Wagner anunciaran que sus tropas habían tomado el control de la ciudad oriental.

Y el vocero del Grupo Oriental de Fuerzas de Ucrania, Serhii Cherevaty, dijo que el ejército ucraniano mantenía posiciones cerca de Bájmut.

Apenas unas horas antes, el Presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó “a los equipos de asalto de Wagner, así como a todos los militares de las unidades de las Fuerzas Armadas Rusas, que les prestaron el apoyo necesario y la protección de flanco, por completar la operación de liberar Artyomovsk”, según un comunicado del servicio de prensa del Kremlin recogido por agencias estatales rusas de noticias, que empleaba el nombre soviético de Bájmut.

El Ministerio ruso de Defensa también dijo que Wagner y las unidades militares habían “completado la liberación” de Bájmut.

En el G7 en Japón, Zelenski ofreció una conferencia de prensa junto al Presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Biden anunció 375 millones de dólares más en ayuda para Ucrania, que incluía más munición, artillería y vehículos.

