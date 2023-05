El jefe del Grupo Wagner afirma que han tomado la ciudad de Bájmut; Ucrania lo niega

Por Susie Blann

KIEV, Ucrania (AP) — El jefe del ejército privado ruso Grupo Wagner aseguró el sábado que sus fuerzas han tomado el control de la ciudad ucraniana de Bájmut después de la batalla más larga y encarnizada de la guerra ruso-ucraniana. Funcionarios de la defensa ucraniana lo negaron.

En un video publicado en Instagram, el jefe del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, sostuvo que la ciudad quedó bajo control total ruso hacia el mediodía. Prigozhin habló flanqueado por media decena de efectivos, con el trasfondo de edificios en ruinas y el ruido de explosiones a la distancia.

Sin embargo, después de la aparición del video, la viceministra de Defensa ucraniana Hanna Malier dijo que continuaban los combates.

“La situación es crítica”, admitió. “Por el momento, nuestros defensores controlan ciertas instalaciones industriales y de infraestructura en la zona”.

Serhiy Cherevatyi, vocero del mando oriental ucraniano, declaró a The Associated Press que la afirmación de Prigozhin “no es cierta. Nuestras unidades combaten en Bájmut”. El Estado Mayor Ucraniano dijo en una declaración en Facebook que “los combates intensos por la ciudad de Bajmut no se detienen”.