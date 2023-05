Ya estamos en Fase 3. Científicos se declaran en sesión permanente por el Popo

Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).- El Semáforo de Alerta Volcánica, luego de la constante actividad que ha presentado el Popocatépetl, ha incrementado de nivel Amarillo Fase 2 a Amarillo Fase 3, dio a conocer esta mañana la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC, informó que el Comité Científico Asesor recomendó cambiar el nivel de Alerta Volcánica, de acuerdo a lo establecido por el Semáforo en la materia.

Es por ello que, ante la situación presentada, el Comité Científico Asesor se declaró en sesión permanente.

Dicho Comité está integrado por personal del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Colima (UC).

Los parámetros indicados por el Semáforo de Alerta Volcánica para la Fase 3 son los siguientes:

— Actividad eruptiva de explosividad a baja intensidad.

— En esta fase pueden esperarse explosiones leves a moderadas que lancen fragmentos en el entorno del cráter.

— Lluvias leves a moderadas en poblaciones en el entorno y algunas ciudades lejanas.

— Riesgo para la aviación.

— Crecimiento importante de domos y posibilidad de expulsión de magma.

— Explosiones importantes de intensidad creciente que lanzan fragmentos a distancias considerables.

— Lluvias de cenizas notorias sobre las poblaciones y ciudades.

EVACUACIÓN SERÁ EN SEMÁFORO ROJO

El Ingeniero Óscar Zepeda Ramos, director general de Protección Civil de la CNPC, dio a conocer que, en atención a las medidas de prevención, se han establecido rutas de evacuación y refugios temporales en distintos estados de la República.

Tanto el Gobierno de Puebla como autoridades federales ya tienen todo el esquema de evacuación preparado, así como 205 centros para refugiados.

En total serían poco más de 50 mil habitantes de comunidades y municipios aledaños al coloso que se tendrían que llevar a un sitio seguro fuera del perímetro de peligro.

El director de Protección Civil detalló que se tienen las siguientes rutas de evacuación con este número de refugios:

— Puebla: 10 rutas y 205 refugios.

— Estado de México: 20 rutas y 109 refugios.

— Morelos: cinco rutas y 450 refugios.

— Tlaxcala: siete rutas y 25 refugios.

Al respecto, el Gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, indicó que la Fase Amarillo 3 implica la destrucción de domos de lava, fumarolas y caída de ceniza.

Puntualizó que no se contempla la evacuación de las comunidades cercanas, sino hasta que se dé a conocer por los canales de comunicación oficiales.

TITULAR DE PROTECCIÓN CIVIL VIAJARÁ A PUEBLA

Laura Velázquez Alzúa agregó que el día de mañana se reunirá con Sergio Salomón Céspedes para realizar un recorrido en el territorio para supervisar las acciones de mejora de rutas de evacuación, señalización y refugios temporales.

Asimismo, presentará una propuesta de difusión en el sistema educativo sobre acciones, protección y preparación ante la alerta volcánica.

Mientras tanto, otros elementos de la CNPC arribaron a Puebla para verificar la señalética y las rutas de evacuación, así como para establecer medidas de coordinacón con el Gobierno estatal, a fin de establecer medidas de prevención, mitigación y preparación con respecto al plan operativo del volcán Popocatépetl.

También destacó la continua observación y monitoreo —tanto visual como sísmico— del volcán, la cual será ejecutada las 24 horas del día y los siete días de la semana, entre tanto se mantenga el Semáforo de Alerta Volcánica en el actual nivel.

LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE LA ACTIVACIÓN DEL NIVEL AMARILLO FASE 3

Ante dicha emergencia, la CNPC tendrá la obligación de cumplir ciertas actividades en relación a la alerta volcánica, entre las que se incluye la comunicación de la situación al público y medios de comunicación; informar sobre las medidas de preparación y mitigación por el aumento de la actividad del Popocatépetl; así como preparar personal, equipos de evacuación y albergues.

Otras acciones son las siguientes:

— El fomento de acciones específicas para la población vulnerable que pueda verse afectada por la situación.

— La movilización acciones preventivas ante la caída de ceniza y fragmentos.

— La alerta y aviso a los sitema de navegación aérea.

— La limitación del acceso al volcán Popocatépetl sobre un área mayor a la actual, la cual está establecida para 12 kilómetros a la redonda.

Salomón Céspedes dio a conocer esta mañana que aproximadamente a las 23:31 horas del día de ayer, el volcán Popocatépetl presentó una emisión de vapor de agua, gases y ceniza. Dicha actividad estuvo acompañada de lanzamiento de material incandescente.

Tanto el mandatario como la dependencia estatal de Protección Civil, exhortaron a la población a no acercarse a menos de 12 kilómetros del cráter del volcán.

Por su parte, la Dirección Municipal de Protección Civil de la ciudad de Puebla resaltó una alta probabilidad de caída de ceniza.

Durante la noche del viernes pasado, el Popocatépetl intensificó su actividad luego de que registrara una escalada de movimientos desde la tarde de ese día.

EMBAJADA DE EU EN MÉXICO ALERTA A VIAJEROS

La Embajada de los Estados Unidos en México emitió una alerta a sus viajeros luego de la intensa actividad que ha tenido el volcán Popocatépetl desde el viernes pasado.

A través de un comunicado, la sede diplomática estadounidense señaló que el volcán “ha exhibido una mayor actividad desde el 15 de mayo, registrando cientos de temblores y exhalaciones de humo y ceniza”, hecho que provocó el cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) debido a la presencia de ceniza volcánica.

Es por ello que alertó a sus connacionales a que eviten viajar dentro de un radio de 12 kilómetros del volcán.

Asimismo, recomendó la vigilancia a la información proporcionada por autoridades mexicanas a través del Centro Nacional de Desastres de México (Cenapred) y el Servicio Meteorológico Nacional de México.

AEROPUERTO DE PUEBLA CIERRA SUS OPERACIONES

La Coordinación General de Protección Civil del estado de Puebla dio a conocer que el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, ubicado en la entidad, suspendió operaciones desde las 23:00 horas del sábado y hasta este domingo a las 7:00 horas, debido a la caída de ceniza volcánica.

VOLCANO ALERT – Mexico City, Mexico State, and Puebla, Mexico

The Popocatepetl volcano has exhibited increased activity since May 15, registering hundreds of tremors and smoke and ash exhalations. Authorities recommend maintaining a 12 kilometer distance. https://t.co/WgoORh4HLL pic.twitter.com/ifXeyOYpB2

— Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) May 20, 2023