Embajada de EU en México emite alerta de viaje por actividad del volcán Popocatépetl

Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).- La Embajada de los Estados Unidos en México emitió una alerta a sus viajeros luego de la intensa actividad que ha tenido el volcán Popocatépetl desde el viernes pasado.

A través de un comunicado, la sede diplomática estadounidense señaló que el volcán “ha exhibido una mayor actividad desde el 15 de mayo, registrando cientos de temblores y exhalaciones de humo y ceniza”, hecho que provocó el cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) debido a la presencia de ceniza volcánica.

Es por ello que alertó a sus connacionales a que eviten viajar dentro de un radio de 12 kilómetros del volcán.

Asimismo, recomendó la vigilancia a la información proporcionada por autoridades mexicanas a través del Centro Nacional de Desastres de México (Cenapred) y el Servicio Meteorológico Nacional de México.

VOLCANO ALERT – Mexico City, Mexico State, and Puebla, Mexico

The Popocatepetl volcano has exhibited increased activity since May 15, registering hundreds of tremors and smoke and ash exhalations. Authorities recommend maintaining a 12 kilometer distance. https://t.co/WgoORh4HLL pic.twitter.com/ifXeyOYpB2

— Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) May 20, 2023