EU dará 350 millones de euros más en ayuda militar a Ucrania: Biden ante Zelenski

Madrid, 21 de mayo (Europa Press).– El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este domingo durante su encuentro con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania estimado en 375 millones de dólares (unos 350 millones de euros).

Previamente, fuentes de la comitiva de Biden en la cumbre del G7 que se está celebrando en Hiroshima (Japón), habían indicado que este paquete comprendería la entrega de artillería y sistemas de multilanzamiento de misiles HIMARS.

Durante su encuentro con Zelenski, el Presidente Biden ha subrayado “la disposición de EU para continuar brindando asistencia de seguridad para satisfacer las necesidades inmediatas de Ucrania en el campo de batalla”.

Mr. President, what the people of Ukraine are defending and what you've achieved is a matter for the entire world to observe.

