La designación de un gabinete presidencial con paridad de género anunciado por Claudia Sheinbaum Pardo me ha hecho recordar un genial encabezado publicado por el diario La Prensa allá por 1970, cuando se aproximaba la transición entre Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez.

“Quieren Mujeres en el Gabinete”, ponía con evidente jiribilla machista el titular principal en la portada del tabloide fundado en 1929 por Pablo Langarica y que en 1935 se convirtió en una cooperativa al ser asumida la propiedad de la empresa por sus propios trabajadores.

La publicación, que actualmente pertenece a la poderosa Organización Editorial Mexicana (OEM) creada por el ya desaparecido Mario Vázquez Raña, se caracterizó desde su fundación por el manejo prioritario de las informaciones policiacas, lo que llamábamos la “nota roja”, (perfil que conserva 96 años después). El Periódico que Dice lo que Otros Callan (como es hasta la fecha el lema de su cabezal), era célebre en los años sesentas y setentas por la agudeza de sus encabezados, a menudo geniales como al que aquí he referido.

Obviamente la petición de incluir mujeres en el gabinete era nota de primera plana, en tratándose de un régimen en el que ninguna mujer participaba de los altos niveles del gobierno en turno. Hay que recordar que cuando se publicó el titular aludido apenas hacía 16 años que las mujeres ejercieron por primera vez en 1954 su derecho a votar y ser votadas.

Ese mismo año fue electa la primera diputada federal, Aurora Jiménez. Tuvo que pasar una década más para que el país tuviera a sus primeras senadoras, en 1964: Alicia Arellano y María Lavalle.

En 1979 Griselda Álvarez se convirtió en la primera gobernadora de la historia, al asumir como mandataria del estado de Colima. Actualmente hay once mandatarias estatales en funciones y electas.

Es claro que aquella petición de incluir mujeres en el gabinete presidencial, originada en la Cámara de Diputados por cierto, no fue atendida en su momento. Ni en el gabinete de Echeverría Álvarez (1970-1976) y ni en el equipo original de José López Portillo (1976-1982). En 1980, López Portillo nombró a Rosa Luz Alegría como secretaria de Turismo y así se convirtió en la primera mexicana en asumir un cargo en el primer nivel de gobierno.

Desde entonces hasta 2018, solamente hubo 23 mujeres en carteras del gobierno, entre más de 120 puestos disponibles en los sucesivos gobiernos. En el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se instauró por primera vez un gabinete paritario, en el que las mujeres ocuparon diez de las 20 secretarías del gobierno federal.

Hoy tenemos por primera vez una Presidenta electa, cuyo gabinete legal estará integrado por seis mujeres y seis hombres.

Cuando apareció aquel encabezado de “Quieren Mujeres en el Gabinete”, el diario La Prensa era dirigido por el periodista oaxaqueño Mario Santaella de la Cajiga (1908-1999) y se había ya colocado como el periódico con mayor circulación en el país, con alrededor de 500 mil ejemplares diarios.

Yo trabajaba entonces como “ejecutivo de cuenta” en una agencia de Relaciones Públicas, el oasis en el que me refugié temporalmente tras mi traumática experiencia de 1968 en Tlatelolco. Entre mis tareas cotidianas estaba la revisión de todos los diarios que entonces circulaban en la Ciudad de México, como El Universal, Excélsior, Novedades, El Heraldo de México, El Día, El Nacional, El Sol de México y La Prensa.

Confieso que el titular de portada, en tipo movible de 120 puntos a dos pisos, me provocó una carcajada y que de inmediato compartí mi hallazgo con mis compañeros de la agencia y con su director, el periodista Raúl Horta. “¡Buenísimo!”, me dijo muerto de risa el hijo de don Manuel Horta Cano (1897-1983), que había sido mi director en Jueves de Excélsior, el semanario donde hice mis pininos reporteriles. Luego recorté el encabezado y lo coloque en el corcho de mi oficina en el que clavaba pendientes y cosas curiosas. Ahí estuvo, amarillento ya, hasta mi salida de aquella empresa en 1971.

No sorprendió en absoluto la integración de la primera parte dada a conocer este jueves del gabinete de la presidenta electa Sheinbaum Pardo. La mayoría de las tres mujeres y tres hombres incluidos en el Primer equipo estaban ya muy cantados. Eso no le resta por supuesto importancia al hecho de que se trata de nuevo de un gabinete paritario. Y que al menos no tiene un tufo marcadamente lopezobradorista, lo que resulta al menos alentador.

No lo es sin embargo –aunque sí revelador–, que alguien como Ernestina Godoy ocupe la Consejería Jurídica de Presidencia. Su nombramiento confirma que como fiscal capitalina no mostró la imparcialidad inherente a su cargo, sino una abierta incondicionalidad ante la jefa de Gobierno, que la llevó a actuar en el sentido no de la justicia sino de los intereses políticos de su jefa de entonces y de ahora, incluida la franca persecución de opositores. Válgame.

DE LA LIRE-TA

COINCIDENCIAS. Según el cómputo oficial del INE, Morena y sus aliados obtuvieron el 54.4 por ciento de los votos en la elección de diputados federales. Ese mismo 2 de junio, la aprobación del presidente en la #AMLOTrackingPoll diaria de Consulta Mitofsky que publica cotidianamente el periódico El Economista, fue de 54.6 por ciento. Saque usted sus conclusiones. Digo.

Francisco Ortiz Pinchetti https://www.sinembargo.mx/author/franciscoortiz Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

