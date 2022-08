Jill Biden da negativo a prueba de COVID-19; viajará a Delaware para reunirse con Joe

REHOBOTH BEACH, Delaware, EU (AP).— La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, dio negativo en la prueba de COVID-19 y dejará Carolina del Sur, donde se había aislado desde sus vacaciones con el Presidente Joe Biden, por lo que se reunirá con él en su casa en la playa de Delaware, informó el domingo la oficina de ella.

La Casa Blanca anunció el martes que la primera dama de 71 años, quien al igual que su esposo recibió dos dosis de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19, así como dos refuerzos, había dado positivo en la prueba de coronavirus. Tuvo sus primeros síntomas el lunes.

El Presidente de 79 años se recuperó de un caso de rebote del virus el 7 de agosto.

A Jill Biden se le recetó el medicamento antiviral Paxlovid y se aisló en una casa vacacional de Kiawah Island durante cinco días antes de recibir resultados negativos de dos pruebas consecutivas de COVID-19, precisó la portavoz Elizabeth Alexander. Jill Biden planeaba viajar a Delaware más tarde el domingo.

