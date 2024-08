FOTOS y VIDEOS ¬ Trump aparece en primer evento público al aire libre desde atentado

Por Michelle L. Price y Jill Colvin

ASHEBORO, Carolina del Norte, EU (AP) — En su primer acto de campaña al aire libre desde el intento de asesinato en su contra del mes pasado, Donald Trump se presentó el miércoles detrás de un cristal antibalas para un evento en Carolina del Norte enfocado en la seguridad nacional. En cuestiones políticas, llamó a su predecesor, Barack Obama, “repugnante” por los comentarios que hizo la noche anterior durante la Convención Nacional Demócrata.

Trump culpó al Presidente Joe Biden y a la Vicepresidenta Kamala Harris por el caótico retiro de las fuerzas armadas de Afganistán y por las guerras en Ucrania y Medio Oriente, además de referirse en varias ocasiones a la convención demócrata en Chicago, en donde un orador tras otro arremetieron contra Trump y lo calificaron como una amenaza para el país en caso de que regrese a la Casa Blanca.

El expresidente y actual candidato por el Partido Republicano preguntó a la multitud reunida en el Museo y Salón de la Fama de la Aviación de Carolina del Norte si habían visto los discursos del martes del expresidente Obama y la exprimera dama Michelle Obama.

Trump, quien se enfrentará a Harris en los comicios de noviembre después de que Biden abandonó la contienda, habló desde un estrado rodeado por paneles de cristal blindado que formaron un muro de protección en todo el escenario, parte de un reforzamiento en las medidas de seguridad después del ataque perpetrado por un hombre armado en Pensilvania el pasado 13 de julio.

Contenedores de almacenaje se apilaron alrededor del perímetro para crear barreras adicionales y bloquear la visibilidad. Francotiradores se apostaron en los tejados del lugar, en donde había viejas aeronaves detrás del estrado y una enorme bandera estadounidense colgaba de grúas.

